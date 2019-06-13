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Комнатные растения

Комнатные растения не очищают воздух: ученые знают, как это исправить

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Общество
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Комнатные растения действительно могут стать самым эффективным и экономически выгодным способом очистки воздуха, но при определенных условиях.

СУХУМ, 12 июн — Sputnik. Почти сорок лет назад ученые доказали, что комнатные растения действуют как фильтры, в частности, перерабатывают бензол и формальдегид — летучие канцерогены, содержащиеся в выхлопных газах и сигаретном дыме. Новые исследования продемонстрировали, что все не так просто, пишет Альфия Еникеева в материале для РИА Новости.

В космос с алое и драценой

В 1980-х годах NASA провело серию экспериментов с тремя десятками видов комнатных растений. Кадки и горшки с декоративными цветами устанавливали в герметично закрытых испытательных камерах, как на космической станции, и замеряли в воздухе содержание вредных веществ.

Оказалось, что растения не только поглощали углекислый газ и выделяли кислород, но и перерабатывали бензол, формальдегид и трихлорэтан — вещества, входящие в тройку самых опасных канцерогенов. А некоторые — например, хризантема садовая — справлялись даже с аммиаком, вызывающим при высоких концентрациях токсический отек легких и тяжелое поражение нервной системы.

За сутки уровень вредных летучих органических соединений в экспериментальных камерах уменьшился почти на 90 процентов. Для этого, как подсчитали исследователи, достаточно одного цветочного горшка на девять квадратных метров.

"С экономической точки зрения растения — самое удачное решение проблемы загрязненного воздуха в помещениях. Если людям по каким-то причинам придется поселиться в закрытой среде — на Земле или в космосе, они воспользуются системами жизнеобеспечения с живыми растениями", — утверждали авторы работы.

Из тридцати видов комнатных растений, задействованных в эксперименте NASA, только пять эффективно справлялись сразу с несколькими видами опасных летучих соединений — бензолом, формальдегидом, трихлорэтиленом и толуолом.
© Foto / Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / giulianax / borojoint / kav777 / BestPhotoStudio
Из тридцати видов комнатных растений, задействованных в эксперименте NASA, только пять эффективно справлялись сразу с несколькими видами опасных летучих соединений — бензолом, формальдегидом, трихлорэтиленом и толуолом.

Офис — не лаборатория

Вопросы к этому исследованию возникли практически сразу и прежде всего касались герметичности помещений, задействованных в экспериментах. Ведь обычные комнаты и офисные кабинеты — это не изолированные системы. Окна и двери постоянно открывают, и воздух с улицы проникает внутрь. Это следовало учитывать при оценке эффективности "природных фильтров".

Несмотря на критику, один из ведущих участников того исследования Билл Вулвертон в 1996 году выпустил книгу, в которой упоминалось уже полсотни видов комнатных растений, очищающих воздух от опасных примесей. По мнению специалистов Медицинской школы при госпитале Маунт-Синай, все эти растения действительно перерабатывают вредные летучие органические соединения — те же бензол и формальдегид, но только в лабораторных условиях. Создать подобную среду в обычном здании затруднительно.

Фиалки
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Так, австралийские ученые, попытавшиеся с помощью комнатных растений очистить от формальдегида воздух в офисе одной из финансовых компаний, потерпели неудачу. Их коллеги, повторившие эксперимент через несколько лет, также не выявили значимого очищающего эффекта.

Кроме того, как показали американские исследователи, комнатные цветы — не в лабораторном контейнере, а в обычном офисе — совершенно не справляются с ядовитым озоном, образующимся при работе лазерных принтеров, ксероксов и использовании очистителей воздуха. В высокой концентрации это токсичное вещество вызывает отек легких, кровоизлияния и воспаления.

Усовершенствовать и использовать

То, что комнатные растения, пусть и в лабораторных условиях, очищают воздух от вредных летучих соединений, сомнений не вызывает. Причем у каждого своя специализация. Спатифиллум (Spathiphyllum) эффективен против озона, фиттония серебристожильчатая (Fittonia argyroneura) — бензола и толуола, традесканция пурпурная (Tradescantia pallida) — бензола, толуола и тетрахлорэтилена.

Однако "природные фильтры" сильно зависят от внешних факторов: влажности, освещенности и, конечно, того, сколько в помещении людей.

Большинство исследователей сходится во мнении, что, если все это точно просчитать, комнатные растения действительно могут стать самым эффективным и экономически выгодным способом очистки воздуха.

Конфетное дерево
© Фото: econet
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А ведь есть еще генная инженерия. Среди последних разработок в этой области — генетически модифицированный золотистый эпипремнум (Epipremnum aureum). Благодаря добавленному в его ДНК гену кролика цветок утилизирует бензол в 4,7 раза быстрее, чем обычные растения, полностью расщепляет хлороформ за шесть дней, хотя обычные эпипремнумы с этим веществом вообще не справляются. Конечно, все это результаты лабораторных экспериментов.

Созданы также комнатные растения-датчики, синтезирующие флуоресцентный белок и меняющие цвет листьев на оранжевый в зависимости от концентрации в воздухе вредных летучих соединений, которые выделяются опасными видами грибков.

Исследователи надеются, что уже через несколько лет эти фитосенсоры будут использовать в быту, например, возле вентиляционных отверстий, чтобы мониторить появление плесени. Можно настроить их на обнаружение различных газов, запахов, вирусов, опасных видов излучения.



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