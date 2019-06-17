Новая маркировка продуктов появится в России

Новая цветовая маркировка поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. ГОСТ на цветовую маркировку продуктов питания — "светофор" — примут в России в октябре текущего года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

На упаковку или этикетку продуктов будут наносить вертикальные полосы красного, желтого и зеленого цветов. Они будут информировать покупателя о том, сколько сахара, соли и жиров содержится в том или ином продукте, отмечает издание.

Отмечается, что сначала производители будут использовать этот вид маркировки добровольно, но в будущем такая мера может стать обязательной.