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Покупатели в супермаркете

Новая маркировка продуктов появится в России

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Новая цветовая маркировка поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. ГОСТ на цветовую маркировку продуктов питания — "светофор" — примут в России в октябре текущего года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

На упаковку или этикетку продуктов будут наносить вертикальные полосы красного, желтого и зеленого цветов. Они будут информировать покупателя о том, сколько сахара, соли и жиров содержится в том или ином продукте, отмечает издание.

Отмечается, что сначала производители будут использовать этот вид маркировки добровольно, но в будущем такая мера может стать обязательной.

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Теги:
питание, продукты, Россия


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