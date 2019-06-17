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Наказание за "пьяные" ДТП ужесточат в России

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Закон об ужесточении уголовной ответственности за "пьяные" ДТП был подписан российским президентом Владимиром Путиным в понедельник 17 июня.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновника ДТП в России могут лишить свободы сроком до семи лет, обязать выполнять принудительные работы сроком до пяти лет и лишить права занимать определенные должности в течение трех лет.

При смерти человека в результате такого ДТП виновника могут приговорить к тюремному заключению сроком до 12 лет, а в случае многочисленных жертв — ему грозит лишение свободы до 15 лет.



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