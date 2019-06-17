Наказание за "пьяные" ДТП ужесточат в России

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Закон об ужесточении уголовной ответственности за "пьяные" ДТП был подписан российским президентом Владимиром Путиным в понедельник 17 июня.
Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, в случае причинения тяжкого вреда здоровью виновника ДТП в России могут лишить свободы сроком до семи лет, обязать выполнять принудительные работы сроком до пяти лет и лишить права занимать определенные должности в течение трех лет.
При смерти человека в результате такого ДТП виновника могут приговорить к тюремному заключению сроком до 12 лет, а в случае многочисленных жертв — ему грозит лишение свободы до 15 лет.