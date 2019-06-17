Кардиологи назвали тревожный признак болезни сердца

Американские кардиологи провели исследование и назвали признак, который может быть опасен для жизни.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Высокий уровень кальция в коронарных артериях увеличивает риск развития структурных аномалий сердца, приводящих к сердечной недостаточности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Американскую кардиологическую ассоциацию.

Ученые отмечают, что кальцифицированные бляшки в сосудах содержат в том числе жир и холестерин, а потому их накопление провоцирует атеросклероз и сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Предотвращение и контроль этих нарушений чрезвычайно важно для жизни и здоровья человека, а потому необходимо выявлять их в раннем возрасте.

С помощью компьютерной томографии специалисты оценили состояние здоровья сердца и сосудов 499 добровольцев в возрасте от молодого до среднего. Кардиологи также провели тесты на определение индекса коронарного кальция (CAC). Показатели фиксировали через 15 и 25 лет после начала эксперимента. Как отмечается в работе, в последнем случае возраст испытуемых достиг отметки в 50 лет.