СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Количество бюджетных мест в вузах России сократится на 17% в течении пяти лет, в то время как число абитуриентов увеличится на 15%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад российского правительства Федеральному собранию.

Так, сегодня в российских вузах 518,4 тысяч бюджетных мест, а в 2024 году, по прогнозу, их будет 432,4 тысяч. Отмечается, что число выпускников школ и иностранных абитуриентов будет расти примерно на 2–5% в год. Конкурс при поступлении составит 1,9 человека на место при нынешних 1,4.

В 2019 году в российские вузы в результате отборочной кампании Россотрудничества поступили 50 абхазских абитуриентов.

Всего для участия в отборочной кампании подали заявки более 350 абитуриентов из Абхазии. Чаще всего кандидаты выбирали такие направления, как экономика, юриспруденция и медицина. Но в 2019 году, по словам консультанта представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Кононова, вырос спрос и на технические специальности.