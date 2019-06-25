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"Совы не то, чем кажутся": необычные "пернатые" беспилотники показали на "Армии-2019"

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Замаскированный дрон не вызовет подозрений, а значит сможет выполнять недоступные для обычных БПЛА задачи.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. На площадке международной выставки "Армия-2019" представили модели новых беспилотников в виде полярной совы и сокола, сообщает РИА Новости.

Беспилотники показали на стенде Технопарка Минобороны России "ЭРА".

Как пояснили разработчики, такие дроны создаются для того, чтобы ближе подлететь к цели - замаскированный под полярную сову или сокола беспилотник не вызовет подозрений, а, следовательно, сможет выполнять недоступные для обычных БПЛА задачи.

Эскиз авиационного комплекса дальней авиации
© Фото : Минобороны России
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Вес такой "птицы" - 5 кг, время полета – до 40 минут. Для наведения артиллерии эти беспилотники используют лазерную подсветку.

Кроме того, разработчики отметили, что "сокол" имеет встроенный динамик, с помощью которого издает звуки, имитирующие крик настоящего хищника, а, следовательно, может использоваться для отпугивания птиц в районах аэропортов.

Накануне на "Армии-2019" показали другой беспилотный летательный аппарат -- барражирующий дрон-камикадзе "Ланцет", разработанный концерном "Калашников".

По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, эта система "превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше".



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