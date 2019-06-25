Сбербанк России запустил услугу перевода денег с кредитных карт на дебетовые

Перевести деньги с кредитной карты на дебетовую пока можно только в веб-версии "Сбербанка Онлайн" по номеру телефона или карты.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Клиенты Сбербанка смогут переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, соответствующая услуга стала доступна со вторника 25 июня в интернет-приложении "Сбербанк онлайн", сообщает РИА Новости со ссылкой на российский банк.

Переводить деньги с кредитных на дебетовые карты можно будет по номеру телефона или карты. Отмечается, что такая операция приравнивается к снятию наличных с кредитки — взимается комиссия не менее 390 рублей и начисляются проценты на переведенную сумму.

Новый сервис - это ответ на растущую потребность клиентов, заявили в банке.

Сообщается также, что функция появится и мобильном приложении Сбербанка, но позднее.