Новый маршрут трассы и железной дороги от Джубги до Абхазии разработают в России

Рассматриваются различные варианты строительства новой автомобильной и железной дороги от Джубги до границы с Абхазией.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Российская компания "Автодор" занимается разработкой модели развития всех видов транспорта на юге Краснодарского края и Черноморского побережья Кавказа, сообщил РИА Новости глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

По его словам, в данный момент рассматриваются различные варианты строительства новой автомобильной и железной дороги от Джубги (Туапсинский район Краснодарского края) до границы с Абхазией. В работе над макетом развития юга Кубани принимают участие и другие компании транспортного сектора.

"Речь идет о развитии всех видов транспорта и их взаимной увязке на территории Южного федерального округа (ЮФО). Речь идет о том, чтобы Черное море было доступным для отдыхающих", - рассказал Петушенко.

Петушенко сообщил, что стоимость такого проекта оценивается в триллион рублей. Проект дороги предполагает большое количество тоннелей, а сам маршрут максимально приближен к морю.

Глава Автодора отметил, что по данным железнодорожников, такой проект в результате окупится и будет приносить прибыль.

"Я думаю, что, когда мы ("Автодор" - ред.) тоже посчитаем, учитывая, сколько часов тратится на проезд этих 120 километров в дичайших пробках. Плюс, строительство дороги обеспечит приток населения на эти территории, а значит, и инвестиции в их развитие. У нас катастрофическая нехватка дорог", - сказал Петушенко.