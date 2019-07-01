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Мобильная фотография

Без "фотика": туристы предпочли снимать на телефон

CC0
Общество
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С распространением смартфонов продажи фотоаппаратов во всем мире резко упали, рынок цифровых фотоаппаратов сокращается c 2010 года.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Большинство российских туристов не берут с собой в отпуск фотоаппарат, предпочитая делать снимки на телефон, свидетельствуют результаты опроса на сайте сервиса путешествий Tutu.ru.

Отвечая на вопрос: "на что вы фотографируете чаще всего в отпуске", 55% респондентов сообщили, что им хватает в отпуске камеры телефона.
22% участников опроса признались, что помимо телефона берут с собой простой фотоаппарат-"мыльницу".

© Sputnik / Владимир Вяткин
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Поступают как профессиональные фотографы и везут на отдых собой "зеркалку" с комплектом съемных объективов 17% туристов.

Еще 2% заявили, что путешествуют с квадрокоптером, а 4% опрошенных утверждают, что едут отдыхать, прихватив все вышеперечисленное.

В опросе участвовали 3400 человек.

Между тем профессиональные фотографы утверждают, что несмотря на то, что и на мобильный телефон можно сделать качественные снимки, для съемки крупных мероприятий и при плохих погодных условиях, он не годится.



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