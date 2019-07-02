Всему голова: Роскачество оценило пользу мультизернового хлеба

Специалисты Роскачества протестировали мультизерновой хлеб и выяснили, правда ли, что он полезнее обычного.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Специалисты Роскачества проверили 11 торговых марок мультизернового хлеба и определили, что все образцы безопасны и качественны, а также более полезны по сравнению с обычным хлебом из муки высшего сорта.

В то же время, по содержанию соли большинство образцов мультизернового хлеба обгоняют традиционные хлебобулочные изделия, которые обычно содержат 1-1,2% соли. В девяти товарах из 11 исследованных содержание соли варьирует от 1,3 до 1,8%, сообщается на сайте организации.

Специалисты также отметили, что в некоторых случаях в маркировке была указана недостоверная информация о содержании жиров и белков.

Отмечается, что все образцы исследовались по 211 показателям качества и безопасности. При этом больше всего зерновых продуктов содержится в хлебе тарговых марок "Ржаной край", "Черемушки" и Granum.

Как сообщили в организации, в мультизерновом хлебе больше витаминов, чем в хлебе из муки высшего сорта. Считается, что при выпечке большинство из них разрушается, но это не совсем правда. Эксперты поясняют, что многие витамины группы В сохраняются практически полностью.

Согласно рекомендациям экспертов, для человека, ведущего активный образ жизни, ежедневная норма употребления этого продукта составляет 300–350 грамм. Для людей умственного, интеллектуального труда достаточно около 150 грамм в день. Диетологи советуют, при отказе от обычного хлеба постарайтесь заменить его хлебом с отрубями, из цельнозерновой муки, хлебцами с семенами льна, кунжута, киноа, чиа, амаранта.

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Эксперты советуют хранить хлеб в бумажном пакете, а если нужна длительная мягкость и свежесть – в целлофановом. Против хранения в холодильнике возражений нет, но нужно учитывать, что в холоде хлеб быстро черствеет. Если вы закупили много хлеба и не съели его, положите хлеб в морозилку, а после разморозьте при комнатной температуре, отметили в Роскачестве.