"Это недоразумение": Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний

Чехия заинтересована в российских туристах, в 2018 году более полумиллиона россиян посетили эту страну.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Прага ограничила полеты нескольких российских авиакомпаний в Чехию, в Совете Федерации уже объяснили произошедшее "недоразумением" сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, ограничение полетов связано с тем, что сторонам не удалось договориться о рейсах Czech Airlines в Сеул через Сибирь.

"Чешские авиавласти ввели ограничение на выполнение рейсов российским авиакомпаниям в связи с тем, что не удалось достигнуть договоренности с авиавластями России по выполнению рейсов Czech Airlines по маршруту Прага-Сеул по транссибирским трассам", - сказал собеседник агентства.

Часть рейсов отменила крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот", низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары, о приостановке полетов в Чехию из Екатеринбурга также сообщила компания "Уральские авиалинии".

"Несмотря на то что у "Аэрофлота" есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов", - прокомментировали ситуацию в "Аэрофлоте".

При этом в авиакомпании подчеркнули, что некоторые рейсы продолжат выполняться. С их помощью, а также самолетами других перевозчиков, пассажиров отмененных рейсов доставят в Прагу и Москву.

Отмечается, что пассажиры могут оформить возврат билетов без сборов или отправиться в альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.

Единственным перевозчиком, который на данный момент выполняет рейсы из Праги в Москву, остались "Чешские авиалинии". Они летают из Шереметьево дважды в день.

Между тем зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал РИА Новости, что политической подоплеки в аннулировании Чехией разрешений на полеты российских авиакомпаний нет, это недоразумение.

"Если есть разногласия, значит, надо садиться за стол переговоров и договариваться. Я думаю, это недоразумение скоро разрешится, здесь нет никаких подводных камней", - подчеркнул зампред комитета.

"Я бы не искал здесь никакой политической подоплеки. Чехия - дружественная нам страна, есть, видимо, просто разногласия по условиям взаимных полетов над территориями наших стран", - сказал Джабаров.