Вышинский: обвинению нужно, чтобы я сидел за решеткой

Суд в Киеве объявил перерыв в деле главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля из-за неготовности прокуроров. Заседание по делу журналиста продлилось около пяти минут.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прокомментировал решение суда Киева, отложившего рассмотрение его дела до 15 июля, сообщает РИА Новости.

"Происходящее в суде Киева говорит о том, что правосудие прокуратуру не волнует, обвинению нужно, чтобы я сидел за решеткой", - сказал журналист.

В ходе сегодняшнего заседания судья призвал сторону обвинения подготовиться к заседанию "надлежащим образом". Ранее прокуроры просили суд отложить заседание для ознакомления с материалами дела.

Адвокат руководителя портала Андрей Доманский будет ходатайствовать, чтобы Вышинского выпустили под его личное поручительство (аналог российской подписки о невыезде - ред.)

Накануне главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому на украинском языке с просьбой помочь освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.