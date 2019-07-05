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На пути к водопадам: туристов задержали в погранзоне России и Абхазии

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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В отношении граждан России было возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Российские пограничники задержали двух туристов, которые без пропусков находились в пограничной зоне России и Абхазии, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

"Мужчины рассказали пограничникам, что спустились по южному склону хребта Аибга и вышли за пределы горнолыжной инфраструктуры с туристической целью – пройти к водопаду Червонный. Они знали, что здесь находится приграничная территория, однако после посещения каскада водопадов Менделиха решили добраться до еще одной местной природной достопримечательности", - сказали в пресс-службе.

Туристов задержали сотрудники ближайшего пограничного отделения.

Граница по реке Псоу
© Sputnik / Елена Нездоровина
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В пограничном управлении напомнили, что для посещения природных достопримечательностей и рекреационных объектов, расположенных в пограничной зоне Кубани в пределах междуречья Мзымты и Псоу слева от участка автомобильной трассы А-147 (М-27) Джубга – Сочи – граница с Абхазией, а именно, так называемый "Сказочный каньон", "Мамонтово ущелье", водопады Девичьи слезы и Безымянный, озеро Кардывач и другие объекты в пятикилометровой полосе местности до российско-абхазской границы, необходимо заблаговременно оформлять пропуска в пограничную зону.

За отсутствие пропуска правонарушителям грозит административный штраф в размере до 1000 рублей, а иностранным гражданам, кроме штрафа, административное выдворение за пределы РФ. Это правило не касается жителей города-курорта Сочи, имеющих постоянную регистрацию по месту жительства.

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