За нами все горит: самые грозные бомбардировщики

Огромная дальность, высокая скорость, большая боевая нагрузка и хирургическая точность — если хоть один бомбардировщик прорвется к цели, последствия для противника будут самые плачевные. Подборку наиболее грозных боевых машин ВВС России, США и Китая смотрите в материале РИА Новости.

Sputnik

Самый незаметный

Тяжелый американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, разработанный компанией Northrop Grumman, вошел в боевой состав ВВС США в 1997 году. Эти во всех отношениях интересные и необычные машины — первые в мире серийные "стратеги"-невидимки. Малозаметности способствует оригинальная конструкция схемы "летающее крыло", покрытие фюзеляжа из радиопоглощающих материалов, а также двигатели особого типа, экранирующие реактивный выхлоп. Каждый самолет несет до 27 тонн вооружения, включая бомбы и ракеты с ядерной начинкой. B-2 преодолевает без дозаправки более 11 тысяч километров.

© Foto / public domain Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit

В первую очередь B-2 предназначены для прорыва плотной глубокоэшелонированной противовоздушной обороны. Впрочем, с достойным противником этим самолетам встретиться пока не довелось. Впервые они применялись во время операции НАТО в Югославии, позже воевали в Ираке, Афганистане и Ливии. Всего в ВВС США сегодня числятся 19 бомбардировщиков этого типа, хотя собирались закупить больше сотни. Планов по возобновлению производства "невидимок" у Пентагона в настоящее время нет. Дело в том, что даже американцам B-2 Spirit не по карману. В 1998 году стоимость одного бомбардировщика оценивалась в миллиард долларов, а с учетом затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) каждый B-2 обошелся военному ведомству более чем в два миллиарда. Это самый дорогой самолет в истории мировой авиации.

Самый тяжелый

Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 — абсолютный мировой рекордсмен по вооруженности. Один "Белый лебедь" поднимает в воздух 45 тонн бомб и ракет (В-2 — 27 тонн, В-1 — 34 тонны, В-52 — 22 тонны). Максимальная взлетная масса у Ту-160 — 275 тонн, что тоже существенно больше, чем у конкурентов. Кроме того, у российского "стратега" самые мощные двигатели среди самолетов своего класса, а разгоняется он до 2300 километров в час — это лучший показатель для бомбардировщиков.

© Sputnik / Алексей Никольский Военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в ВОВ

Боевое крещение Ту-160 состоялось в Сирии. С 17 по 20 ноября 2015 года "Белые лебеди" нанесли удары крылатыми ракетами Х-555 по объектам "Исламского государства"* и потом еще не раз применялись в сирийской кампании. В ВКС России в данный момент 16 единиц Ту-160 и Ту-160М1. В рамках госпрограммы вооружений на 2018-2025 год планируется их модернизация до версии М2. Самолеты получат новые вычислительные и бортовые системы, средства контроля, бесплатформенную инерциальную навигационную систему, средства РЭБ и современный комплекс управления вооружением.

Самый бывалый

Стратегический бомбардировщик Б-52, принятый на вооружение в 1955 году, останется основным самолетом дальней бомбардировочной авиации ВВС США как минимум до 2040 года. В строю — 70 единиц Б-52H. Боевой радиус — более семи тысяч километров, скорость — до 950 километров в час. Каждый берет на борт 31,5 тонны различного вооружения, в том числе высокоточные бомбы и ракеты.

Впервые Б-52 применялись во время войны во Вьетнаме. В ходе операции Linebacker II в 1972-м эти бомбардировщики за 12 дней совершили 729 боевых вылетов и сбросили более 15 тысяч тонн бомб на Ханой, Хайфон и другие цели на севере страны. Пятнадцать B-52 были сбиты зенитными ракетами. А всего за войну ВВС США потеряли 30 бомбардировщиков. B-52 действовали в Ираке, Афганистане, Югославии, наносили бомбовые удары по объектам ИГ* на территории Сирии. А в конце июня 2019-го Б-52 принял участие в испытаниях новой тактической гиперзвуковой ракеты AGM-183A.

Самый универсальный

Сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 считаются "универсальными солдатами" дальней авиации России. Предназначены для выполнения боевых задач на сухопутных и морских театрах военных действий, могут уничтожать подвижные и неподвижные, одиночные и площадные цели ракетами и бомбами днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях. Скорость — до 2200 километров в час, дальность — 6800 километров. Берут на борт 12 тонн бомб и ракет. В ВКС России числится 61 машина этого типа. Перспективная модификация бомбардировщика Ту-22М3М, работы над которой еще ведутся, сможет использовать новейшие ракеты "воздух — поверхность" Х-32, принятые на вооружение в 2016 году.

© Sputnik / Евгений Биятов Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3

Ту-22М3 прошли боевое крещение в 1988 году в Афганистане: обрабатывали позиции противника трехтонными бомбами. В Чечне использовались для нанесения ударов по скоплениям боевиков, а также сбрасывали на Грозный осветительные бомбы, что было необходимо для применения высокоточного оружия с фронтовых бомбардировщиков Су-24. В пятидневную войну в Южной Осетии Ту-22М3 наносили удары по складам боеприпасов грузинской армии, бомбили аэродромы. С 17 ноября 2015-го бомбардировщики участвуют в военной операции на территории Сирии, где с высокой точностью кладут на объекты террористов свободнопадающие бомбы благодаря авиационному прицельно-навигационному комплексу СВП-24-22 "Гефест".

Самый многочисленный

Китайский реактивный бомбардировщик Xian H-6 представляет собой лицензионную копию советского Ту-16. ВВС и ВМС НОАК располагают 170 самолетами этого типа в различных вариантах — максимальный показатель среди "одноклассников". В зависимости от модификации несет до девяти тонн бомб, в том числе термоядерных, крылатые ракеты "воздух — поверхность" и "воздух — корабль". На последней модификации Xian H-6K, принятой на вооружение в 2011-м, обновили двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование, воздухозаборники, кабину экипажа. Боевой радиус — три тысячи километров.

© AP Photo. Xinhua/ Liu Rui Китайский бомбардировщик Xian H-6K

Боевую нагрузку на H-6K увеличили до 12 тонн. Новые крылатые ракеты CJ-10A развивают скорость до 1000 километров в час и поражают цели на расстоянии до 2500 километров от точки пуска. Таким образом, ВВС НОАК могут нанести удар по любому объекту Корейского полуострова. А бомбардировщики, развернутые в военном округе города Гуанчжоу, в состоянии атаковать цели на американском острове Гуам.

*Террористическая организация, запрещенная в России.