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Медик рассказал, как действовать при солнечном ожоге

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Канадский врач Роберт Гниадеки рассказал, какие действия нужно принять в случае возникновения солнечного ожога.

СУХУМ - 7 июл, Sputnik. Охладить кожу влажной тканью и нанести на пораженный участок увлажняющее средство без отдушек или крем с гидрокортизоном, советует дерматолог Роберт Гниадеки из Альбертского университета в Канаде.

После этого врач в интервью Medicalxpress посоветовал принять ибупрофен и пить много воды, чтобы восполнить недостаток жидкости в организме.

Если на коже образовались пузырьки, для предотвращения инфекции нужно использовать местный антибиотик. Однако в том случае, если началась рвота или из-за волдырей на коже появилась корка, следует обратиться к врачу.

"Краткосрочные последствия солнечных ожогов тривиальны, и вы, как правило, можете справиться с ними дома. Но долгосрочные последствия - серьезны. Солнечный ожог, особенно в детском возрасте, наносит непоправимый ущерб коже, что грозит развитием рака кожи через 20 или 30 лет. Кожа все "помнит", - сказал Гниацки.

Дерматолог предупредил, что пораженный участок нельзя обрабатывать пищевым маслом, йогуртом или лимоном.



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