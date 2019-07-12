Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. НИУ Высшая школа экономики и МГИМО возглавили рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов. Это следует из исследования сервиса по поиску работы Superjob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Выпускники обоих вузов-лидеров получают по 110 тысяч рублей. Кроме того, МГИМО показал максимальный прирост по зарплатам за год — плюс десять тысяч.

МГУ имени М. В. Ломоносова поднялся с третьего на второе место. Зарплата его выпускников составляет 100 тысяч (прирост — пять тысяч). Третье и четвертое места остались за Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России и Финансовым университетом при правительстве. Молодые специалисты, выпущенные этими вузами, получают 98 и 90 тысяч соответственно.

Замыкает пятерку Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития, бывшие студенты которой получают около 86 тысяч рублей в месяц.

Самая скромная зарплата оказалась у выпускников Алтайского и Тихоокеанского государственных университетов — 54 тысячи рублей.

Всего рейтинге в нем 20 мест, в исследовании принимали участие 45 вузов.