Недооценили: эксперты назвали справедливую стоимость рубля

Согласно "индексу бигмака", российский рубль снова, как и полгода назад, признали самой недооцененной валютой в мире.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Cправедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар, следует из "индекса бигмака", опубликованного в журнале Economist.

Авторы исследования выясняют справедливую стоимость американского доллара, исходя из цены бургера сети McDonald's в разных странах мира и курса валют. В материале отмечается, что в США бигмак стоит 5,74 доллара, тогда как в России — 130 рублей, или чуть более двух долларов, соответственно рубль должен стоить 22,65 рубля за один американский доллар.

В начале 2019 года в очередном "индексе бигмака" рубль также оказался самой недооцененной по отношению к доллару валютой.

Как отмечает РИА Новости, валютный курс российской национальной валюты в настоящее время на 64,5 процента больше его реальной стоимости.

Также отмечается, что сегодня наиболее справедливый курс по отношению к доллару имеют шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.