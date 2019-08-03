03:16 04 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.64
  • EUR71.71
Поиск
Телефон

Instagram и WhatsApp переименуют

CC0
Общество
Получить короткую ссылку
26 0 0

Обновленные названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри самих программ.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook".

Как сообщает издание The Information, обновленные названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp. Но на экране гаджетов пользователи будут видеть прежние названия.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
© Sputnik / Сергей Гунеев
Трамп обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами

Эти меры позволят указать на принадлежность приложений к компании, считают в Facebook.

По данным источников агентства, соцсеть таким образом планирует улучшить репутацию на фоне скандалов из-за утечки персональных данных.

Расследование против Facebook начали в марте 2018 года в связи с передачей личной информации 87 миллионов пользователей аналитической компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании. На основании полученных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Facebook также обвиняют в нарушении соглашения от 2011 года, в соответствии с которым соцсеть обязуется уведомлять пользователей о передаче данных сторонним приложениям и запрашивать разрешение.

 

По теме

Снизить давление: Instagram спрятал лайки пользователей
Facebook снабдит WhatsApp собственной платежной системой
Не паранойя: Роскачество рекомендовало заклеить камеру компьютера и телефона
Теги:
Facebook, WhatsApp Inc., Instagram, Inc.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Озеро Рица
Россыпью жемчужин: самые живописные озера Абхазии
Изолента против хакеров
Изолента против хакеров: как спастись от киберпреступников
Как уберечь себя от жары в городе
Не дай себе засохнуть: как пережить летний зной
Соцсети
Sputnikabkhazia