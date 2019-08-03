Instagram и WhatsApp переименуют

Обновленные названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри самих программ.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook".

Как сообщает издание The Information, обновленные названия будут отображаться в магазинах приложений Apple и Google Play, а также внутри Instagram и WhatsApp. Но на экране гаджетов пользователи будут видеть прежние названия.

Эти меры позволят указать на принадлежность приложений к компании, считают в Facebook.

По данным источников агентства, соцсеть таким образом планирует улучшить репутацию на фоне скандалов из-за утечки персональных данных.

Расследование против Facebook начали в марте 2018 года в связи с передачей личной информации 87 миллионов пользователей аналитической компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании. На основании полученных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Facebook также обвиняют в нарушении соглашения от 2011 года, в соответствии с которым соцсеть обязуется уведомлять пользователей о передаче данных сторонним приложениям и запрашивать разрешение.