Отбили запах и желание: какие средства действительно защищают от комаров

На этой неделе американские инженеры объявили, что создали специальную антикомариную одежду. Она сшита из очень тонкой ткани, содержащей частички графена — суперпрочного материала, за изучение которого Андрей Гейм и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию. Одежда не пропускает запах человеческого пота, привлекающий насекомых, и непробиваема для их хоботка. РИА Новости разбирается, чем опасны маленькие кровососы и какие еще методы борьбы с ними разрабатывают ученые.

Опасные и неубиваемые

Комары встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Они могут выжить в открытом космосе, а яйца арктических видов находят в верхней части вечной мерзлоты. Самки комаров питаются кровью — главным образом человеческой — и распространяют многие опасные заболевания. Помимо экзотических для нас вирусов чикунгунья, зика, малярии и лихорадки денге, эти насекомые переносят и самые распространенные госпитальные инфекции, в том числе устойчивые к антибиотикам.

Британские биологи проанализировали обитающие на комарах микроорганизмы и выяснили, что 80 процентов из них устойчивы как минимум к одному классу противомикробных препаратов. В их числе — золотистый стафилококк и вызывающая пищевые отравления восковая бацилла Bacillus cereus. Правда, шанс заразиться появляется только тогда, когда насекомых становится очень много или бактерии с их лап попадают в благоприятную среду — например в пищу.

Впрочем, иногда для неприятных последствий достаточно и одного укуса. В прошлом году врачи извлекли из-под кожи 32-летней россиянки червя Dirofilaria repens, который в течение двух недель жил в ее организме. Ученые предположили, что паразит попал к женщине после укуса комара. Пациентка подтвердила, что первые симптомы (бугорки на лице) появились у нее после того, как в деревне ее сильно искусали насекомые.

Комариный геноцид

В последние пару лет комары спровоцировали сразу несколько вспышек опасных инфекций. В первую очередь речь идет о лихорадке, вызываемой вирусом зика. В 2016 году Всемирная организация здравоохранения даже объявила этот вирус глобальной угрозой из-за стремительного распространения болезни в Африке и странах Латинской Америки.

У зараженных появляется характерная сыпь, повышается температура, болят мышцы и начинается конъюнктивит. Лихорадка проходит за семь дней, и взрослые здоровые люди переносят ее относительно хорошо. Однако у еще не рожденных детей вирус поражает нервную систему и способен вызывать тяжелые нарушения развития, в том числе микроцефалию.

И хотя за последние три года ученым удалось понять механизм проникновения вируса в клетки — предшественницы нейронов, вакцина от заболевания так и не появилась. Поэтому сегодня большинство научных разработок направлены на борьбу с комарами, которые считаются переносчиками вируса.

Бразильские ученые предложили заражать насекомых бактериями рода Wolbachia. Они могут менять метаболизм клеток хозяев и таким образом блокировать распространение среди них опасных патогенов. Причем этот способ работает с вирусами зика, чикунгунья и малярийными плазмодиями. В среднем содержание вирусов и патогенов в слюне насекомых после заражения снижается на 55 процентов, и она становится неопасной для человека.

Зараженные вольбахиями комары совершенно точно летают в США, Бразилии, Австралии и Китае. В Африке правительства предпочитают стерилизовать насекомых, точнее — выпускать на свободу генно-модифицированных самцов, оставляющих стерильное потомство.

Бесполезные репелленты

Существуют и более гуманные по отношению к комарам способы. Так, международная команда ученых создала насекомых-мутантов, которые не способны учуять запах человека. Обычно самки находят людей по молочной кислоте, содержащейся в человеческом поте. Это возможно благодаря особым белкам-рецепторам в комариных усиках. Блокировка генов, отвечающих за их производство, сделала насекомых нечувствительными к запаху молочной кислоты. В остальном вмешательство в геном никак не сказалось на поведении и здоровье особей.

Ученые из Брауновского университета (США) сумели сломать комариную систему поиска человека с другой стороны. Они создали ткань, в волокна которой добавили графен — суперпрочную модификацию углерода, представляющую собой листы из шестиугольных ячеек толщиной в один атом. Эксперименты показали, что насекомым, во-первых, трудно чисто механически проткнуть такую ткань. Во-вторых, комары даже не пытались сесть или укусить защищенный ею участок кожи. Авторы разработки предполагают, что сухие пленки графена мешают комарам почувствовать жертву, так как не пропускают молекулы веществ, на которые ориентируются насекомые.

Что касается уже используемых людьми средств от комаров, то большинство из них бесполезны, утверждают ученые. Они испытали 11 видов репеллентов на желтолихорадочных комарах, считающихся переносчиками вируса зика. Это были ароматические свечи, спреи, браслеты, содержащие растительные экстракты, и ультразвуковые устройства. Ничто из этого не смогло полностью защитить добровольца, отданного учеными во власть голодных насекомых. Наиболее действенными признали средства, в составе которых было масло эвкалипта лимонного или диэтилтолуамид (эффективность 60 процентов). А вот ультразвуковые — и устройства и браслеты, как оказалось, вообще не работают.