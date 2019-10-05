Как справиться с агрессивной собакой: МЧС России дало советы

Агрессивные собаки на улице обычно вызывают панический страх, человек не знает, как себя вести и может только усугубить ситуацию.

СУХУм, 5 окт - Sputnik. МЧС России дало рекомендации, которые помогут избежать укуса разъяренной собаки или минимизировать возможные травмы от укуса.

Прежде всего, если вы столкнулись на улице с собакой, которая готова напасть на вас, необходимо остановиться и твердым голосом отдать ей команды: "Место!", "Стоять!", "Сидеть!" или "Фу!". Иногда даже от серии команд животное может растеряться и отступить, отмечают спасатели.

Для защиты от животного используйте зонтик, камни, палки, одновременно отступая к укрытию, забору или дому спиной и призывая на помощь окружающих.

В случае если собака все же не останавливается, необходимо по возможности обмотать плащом или пиджаком предплечье и руку, выставить ее вперед и спровоцировать собаку на укус, после чего бить ее по верхней челюсти.

Болевыми точками у собак также являются нос, пах и язык, напоминает МЧС.

Если собака все же укусила, нужно промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды, а ее края смазать йодом и наложить чистую повязку. После этого необходимо обязательно обратиться в больницу. Если собака не бродячая, следует выяснить у ее хозяев, привито ли животное от бешенства.

В июне 2019 года в Галскую районную больницу с жалобами на укус собак и кошек обратились 36 человек, был зафиксирован один летальный исход.

Ветеринарные врачи республики призывают население своевременно прививать животных, напоминая, что укус бешенного животного крайне опасен для человека.

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