Ученые из России совершили прорыв в диагностике наследственных заболеваний

Ученые и врачи-генетики применили качественно новую технологию анализа, которая позволяет сократить срок выполнения генетического исследования в подтверждающей диагностике муковисцидоза у детей.

СУХУМ, 25 ноя – Sputnik. Новая технология, которую применили ученые Научно-образовательного центра Медицинского института Сургутского государственного университета совместно с генетиками, позволит сократить время постановки генетического диагноза тяжелого наследственного заболевания – муковисцидоз, сообщает РИА Новости.

Ученым удалось на 90% снизить объем генетической информации, которую необходимо получить для поиска мутации, приводящей к развитию муковисцидоза. Время постановки генетического диагноза сократилась до трех-четырех рабочих дней, вместо двух-трех месяцев, необходимых ранее.

Муковисцидоз – тяжелая наследственная болезнь, при протекании которой происходит поражение внутренних органов организма, выделяющих слизь: бронхов, легких, поджелудочной железы, печени, потовых, слюнных, кишечных и желез половых органов.

Среди системных заболеваний, передающихся по наследству, муковисцидоз считается самым распространенным, тем не менее, в течение многих лет больным муковисцидозом не уделяли должного внимания.

В России клиники диагностики и лечения данного заболевания начали открываться лишь в конце двадцатого столетия.

"Более того, при определенной доработке подобный метод можно использовать для быстрой постановки диагноза и других заболеваний, у которых достоверно подтверждена генетическая природа, и раннее начало лечения которых улучшает прогноз пациента , – рассказал профессор, заведующий кафедрой детских болезней Виталий Мещеряков.

Ученые отметили, что весь объем подобных исследований теперь может проводиться на региональном уровне на базе любой генетической лаборатории, оснащенной стандартным оборудованием.

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