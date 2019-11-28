Православные христиане вступили в Рождественский пост

У православных верующих начинается в четверг 28 ноября 40-дневный Рождественский пост, который подготавливает их к встрече праздника Рождества Христова, 7 января.

Православный мир 28 ноября вступил в сорокадневный Рождественский пост. О том, что можно принимать в пищу и как правильно вести себя в пост, читайте в материале Sputnik.

История Рождественского поста

Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства.

Православная церковь соблюдает всего четыре многодневных поста – Великий пост перед Пасхой, Петров после Троицы, Успенский в августе и Рождественский. Кроме того, есть в году и три однодневных. Также православные должны поститься в среду и пятницу. В итоге – более 280 постных дней за год.

Упоминания о Рождественском посте встречаются с IV века в творениях блаженного Августина, святителя Филастрия, святого Амвросия Медиоланского. В V веке о древности этого поста писал Лев Великий. Первоначально он длился от одной до двух недель.

На соборе 1166 года при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле было решено, что все христиане должны хранить пост перед Рождеством в течение 40 дней. Поэтому в церковном уставе этот пост именуется "Четыредесятницей", так же, как и Великий пост.

Рождественский пост также называют Филипповым, потому что он берет начало после 27 ноября, дня памяти апостола Филиппа.

© Sputnik / Константин Грецов Божественная литургия праздника Рождества Христова в Сухумском Кафедральном соборе

Как питаться в Рождественский пост

Как и Петров пост, Рождественский не является строгим, в отдельные дни разрешается есть рыбу. Хотя ближе к своему окончанию, со 2 по 6 января пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.

В пост рекомендуется на весь период отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, молока, а также молочных продуктов.

Однако разрешены все продукты растительного происхождения, в числе которых фрукты, овощи и корнеплоды, а также грибы и каши на воде.

В первый день поста традиционно готовят постную кутью, которой угощают гостей.

Больные люди должны соблюдать пост в той мере, в какой это согласуется с приемом лекарств и с предписаниями врачей.

Цель любого поста — упражнение в воздержании, очищение души от страстей и греховных помыслов, подчинение тела и души духу. Поэтому пост — это отказ не только от определенной пищи, но и от вредных привычек и увеселений, это время раздумий и усердных молитв. Святитель Иоанн Златоуст, которого почитают православные верующие, также считал, что "постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности".

© Sputnik / Константин Грецов Прихожанка Сухумского Кафедрального собора

Правила питания по монастырскому Уставу

Правила, установленные монастырским Уставом, обязательны для исполнения монахами. Мирянам не обязательно придерживаться всей строгости этих правил, они руководствуются жизненными обстоятельствами, состоянием здоровья и особенностями организма.

Начиная с 28 ноября, до праздника святителя Николая, 19 декабря включительно, по понедельникам разрешается горячая пища без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыба. По средам и пятницам предписывается сухоядение - хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

В период с 20 декабря по 1 января по вторникам и четвергам уже нельзя есть рыбу – разрешается горячая пища с маслом. Правила питания в остальные дни недели не меняются.

2-6 января – период предпразднества Рождества Христова, наиболее строгая часть поста. В эти числа по понедельникам, средам и пятницам предписывается сухоядение, по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом.

В праздник Рождественский сочельник, 6 января, запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды, после чего принято кушать сочиво, вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом.

В такие церковные праздники как Введение Богородицы во храм, 4 декабря, и святителя Николая, 19 декабря, по понедельникам, средам и пятницам можно кушать рыбу.

© Sputnik / Константин Грецов Божественная литургия праздника Рождества Христова в Сухумском Кафедральном соборе

Когда заканчивается Рождественский пост

Рождественский пост завершается 6 января Навечерием Рождества Христова, или Рождественским сочельником. В Сочельник православные христиане особенно готовятся к наступающему празднику.

По окончании Божественной литургии перед свечой, знаменующей Вифлеемскую звезду, священники поют тропарь и кондак праздника Рождества Христова.