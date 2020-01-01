2020 год обещает быть насыщенным на новые сериалы, кроме того, зрителей ждут и продолжения уже полюбившихся историй.

В новом году ожидайте новые убийства и способы самозащиты от команды Эннализ Киттинг, расследования от старого-доброго Шерлока, новые тайны королевского семейства и неожиданные ремейки классики.

"Шерлок"

В первый день нового года сюрприз ждет всех любителей дуэта Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана в роли Шерлока Холмса и доктора Ватсона. На экранах стартует пятый сезон "Шерлока", который с годами не теряет свою популярность и рейтинги.

С остатками оливье и подогретыми ачашв абхазские любители детектива будут следить за новыми расследованиями и приключениями неугомонных сыщиков.

"Молодой папа"

Фанаты Джуда Лоу трепещите. Уже 13 января вас ждет продолжение "Молодого папы", правда второй сезон выйдет под названием "Новый папа", и по прогнозам, многих актеров в продолжении может и не быть.

Сильно расстраиваться не стоит, сценаристы остались те же – Умберто Контарелло и Паоло Соррентино, а приглашенными звездами в сериале станут Мэрилин Мэнсон, Шерон Стоун и даже российская актриса Юлия Снигирь.

Второй сезон Джуд Лоу все так же проводит в коме, в которую он впал в финале первого. Надежды на то, что он выйдет из нее немного, поэтому кардиналы отправляются в Англию уговаривать стать новым Папой сэра Джона Браннокса, роль которого исполнит актер Джон Малкович.

"Властелин колец"

Подарок в новом году ждет и толкиенистов. В декабре 2020-го на экраны выйдет первый сезон сериала "Властелин колец", всего их будет пять. В первом сезоне авторы расскажут о жизни Арагорна до того, как он стал правителем Воссоединенного королевства, будут и новые истории и сюжеты. Ходят слухи, что к работе привлечен Питер Джексон.

"Как избежать наказания за убийство"

Вот уже шесть сезонов американский детектив "Как избежать наказания за убийство" держит в напряжении всех любителей закрученных сюжетов и криминальных историй. Последний сезон закончился кадрами похорон профессора Эннализ Китинг. Но все фанаты сериала знают, что это еще не конец или хотя бы надеются на это.

Умерла ли она на самом деле, смогут ли ФБР найти все скелеты в шкафу у студентов Киттинг, чем они будут заниматься после окончания вуза, а главное, каким образом Уэс "воскрес из мертвых" – все это в седьмом сезоне, который должен выйти в сентябре 2020 года.

"Корона"

Любители английской классики от телеканала BBC уже ждут продолжения сериала "Корона" о жизни королевской семьи и судьбе Елизаветы II.

События четвертого сезона разворачиваются в 70-80-е годы. В роли королевы останется Клэр Фой, в семье которой появится принцесса Диана, которую на экране воплотит молодая актриса Эмма Коррин. А на политической арене появится "железная леди" Маргарет Тэтчер.

Политический кризис, выступление на Олимпиаде в Монреале и первый визит в резиденцию Папы Римского в Ватикане, а также покушения на королевскую семью и перипетии в королевской семье ждут зрителей в новом сезоне "Короны".

Фанатам королевы придется потерпеть, новые серии выйдут только осенью 2020 года.

"Почему женщины убивают"

Во втором сезоне сериала режиссеры продолжают объяснять зрителям, почему все же не стоит обижать женщин и чем это может обернуться.

Исполнительный вице-президент по оригинальному контенту канала CBS All Access отметил, что сериал стал одним из самых популярных проектов канала.

"В первом сезоне "Почему женщины убивают" был фантастический сюжет, который заслужил хвалебные отзывы фанатов и критиков. Мы с нетерпением ждем возможности представить фанатам продолжение этой чудесной мыльной драмы во втором сезоне и не можем дождаться, чтобы увидеть, какие темы Марк обнажит там", - сказал он.

Точная дата выхода сериала еще не известна.

"Эйфория"

Главная подростковая премьера 2020 года – продолжение "Эйфории". Сериал о приключениях американских подростков, проблемах с наркотиками, насилием, сексуальными и любовными отношениями стал одним из самых популярных в 2019 году.

Во втором сезоне главная героиня Ру в исполнении Зендеи столкнется с новыми проблемами. После того как Джулс покинула ее, она встречается с новыми людьми и пытается двигаться дальше. Во втором сезоне будут и старые персонажи, и продолжение их сюжетных линий.

"Чужак"

12 января 2020 года выйдет экранизация романа Стивена Кинга "Чужак" от канала HBO.

Жизнь Терри Мэйтленда в одночасье изменится, когда он станет подозреваемым в убийстве ребенка. Главное доказательство вины – отпечатки на его теле, но камеры наблюдения говорят о том, что Терри был в 90 километрах от места преступления. Зрителям предстоит узнать, что же произошло на самом деле, и как человек мог оказаться в двух местах одновременно.

"Чужак" - сериал для любителей "мрачного" кино. Мурашки по телу бегут уже при просмотре трейлера.

"Монстры за работой"

Премьера от Disney , но не только для малышей. Любимые монстры возвращаются, только теперь они не на каникулах, а за работой. Главный персонаж - молодой механик Тайлор Таскмон, который желает добиться успеха. Он мечтает попасть на "Этаж смеха" и работать со своими кумирами – Майком Вазовски и Джеймсом Салливаном.

Сериал обещает быть смешным и очень добрым – в лучших традициях Disney.

"Ветреный"

История турецких Ромео и Джульетты – Мирана и Рейян, заставившая пролить абхазских девушек и женщин литры слез, не закончена.

Молодые люди все так же любят друг друга, но смогут ли их чувства стать выше кровной мести между семьями или паре не суждено быть вместе.

Выход первых серий намечен на конец сентября 2020 года, а до этого фанаткам сериала стоит запастись терпением, нервами или хотя бы пустырником.