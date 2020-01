Крысиные повадки: чего мы не знаем о символе наступившего года

Владельцы крыс рассказывают: их питомцы играют в прятки ради удовольствия, заботятся о своих стариках, приносят еду заболевшим, ссорятся, но обычно не держат зла долго. О том как попасть в дружную семью грызунов читайте в материале Марии Семеновой для РИА Новости.

По словам заводчиков и владельцев крыс, эти грызуны — очень социальные животные.

"Они ответственно относятся друг к другу. Младшее поколение ухаживает за стариками: их умывают, вычесывают, проверяют на паразитов. В стае есть главная крыса, которая следит, чтобы никто никого не обижал — она самая сильная, в случае чего может подойти и дать по шапке. Крыса-охранник всегда сидит на самой верхней точке клетки и наблюдает. Один грызун первым пробует корм — проверяет, съедобно или нет. "Завхоз" присматривает за пищей, он любит делать заначки. Ролями крысы меняются, только если умирает вожак", — рассказывает Алина Хусаинова. В ее семье крысы живут почти тридцать лет, сейчас у нее восемь особей, еще три — на передержке.

"Заметила, что в межсезонье, когда в квартире холодно, рядом с пожилыми всегда лежит кто-то и греет. Если молодые ссорятся, они могут укусить друг друга до крови, но стариков не тронут: раздуваются, шипят, однако не кусают", — добавляет Наталья Царева, у которой за 15 лет сменилось уже не одно поколение питомцев.

Главарь стаи держит остальных в ежовых рукавицах или играет роль скромного лидера. "У меня вожаки были не очень строгие, если какой-то конфликт — по ушам надают, но больше никак себя не проявляют, не подходят первые к миске", — замечает Царева. У нее сейчас только самцы — по словам любителей крыс, они более пассивные и менее конфликтные, нежели грызуны-девочки.

"Главный крыс постарается съесть самую смачную часть, но не обделит молодняк. Если ему досталась вкусняшка, но тут подбежала другая крыса и отобрала ее, он не ввяжется в драку. Раз взял, значит, сильнее хочет есть. По характеру крысы не мстительные, чаще всего, наоборот, делятся друг с другом лакомством", — объясняет Хусаинова.

Крысы привязаны к стае, с трудом переносят одиночество. Если кого-то нет в клетке (например, грызуна увезли к ветеринару), остальные по нему скучают. Заботятся о больных и прощаются с умершими.

Первый грызун, Геннадий, оказался у нее случайно: семье знакомых Софии полуторагодовалый крыс надоел, и она забрала его к себе — доживать. Век крысы недолог — два-три года.

"Я купила ему пару, но они не подружились. Потом завела еще крыс, Геннадий с ними не общался, хотя относился с любопытством. Когда он умер, каждый из трех крыс подошел и ткнулся носом в его шкурку — выглядело так, будто они с ним прощаются", — рассказывает Жужлина.

Владельцы крыс уверены: у всех грызунов разный характер, а настроение может меняться, как у людей.

"Одна крыса с удовольствием общается, но не идет на руки. Любит людей, однако ей интереснее наблюдать за ними с полки. Бывают откровенно вредные товарищи. Один крысак подскакивает и слегка прикусывает — он не делает это злобно, а показывает, что хочет пообщаться. Такой характер, — замечает Царева. — Другой крыс очень любил мою дочку — ей тогда было около года. Все относились к ней настороженно, а этот шел навстречу. Он боялся, прижимал уши: чувствовал, что детские руки неловкие, ему может достаться. Тем не менее всегда к ней выходил, всю жизнь".

Она уверена: ее питомцы испытывают эмоции. "Мне кажется, у них тоже бывает плохое настроение. Крысы умеют обижаться. Один очень любил резкие химические запахи, я шутила: "В тебе дух наркомана-токсикомана". Однажды он стащил ватку с ацетоном, я сразу отобрала, так он две недели дулся. Когда видел меня, уходил на самую дальнюю полку и разворачивался спиной", — смеется Царева.