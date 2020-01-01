Крысиные повадки: чего мы не знаем о символе наступившего года

Владельцы крыс рассказывают: их питомцы играют в прятки ради удовольствия, заботятся о своих стариках, приносят еду заболевшим, ссорятся, но обычно не держат зла долго. О том как попасть в дружную семью грызунов читайте в материале Марии Семеновой для РИА Новости.

"В холода греют"

По словам заводчиков и владельцев крыс, эти грызуны — очень социальные животные.

"Они ответственно относятся друг к другу. Младшее поколение ухаживает за стариками: их умывают, вычесывают, проверяют на паразитов. В стае есть главная крыса, которая следит, чтобы никто никого не обижал — она самая сильная, в случае чего может подойти и дать по шапке. Крыса-охранник всегда сидит на самой верхней точке клетки и наблюдает. Один грызун первым пробует корм — проверяет, съедобно или нет. "Завхоз" присматривает за пищей, он любит делать заначки. Ролями крысы меняются, только если умирает вожак", — рассказывает Алина Хусаинова. В ее семье крысы живут почти тридцать лет, сейчас у нее восемь особей, еще три — на передержке.

© Foto / из личного архива Натальи Царевой Крыса с новогодней гирляндой

"Заметила, что в межсезонье, когда в квартире холодно, рядом с пожилыми всегда лежит кто-то и греет. Если молодые ссорятся, они могут укусить друг друга до крови, но стариков не тронут: раздуваются, шипят, однако не кусают", — добавляет Наталья Царева, у которой за 15 лет сменилось уже не одно поколение питомцев.

Главарь стаи держит остальных в ежовых рукавицах или играет роль скромного лидера. "У меня вожаки были не очень строгие, если какой-то конфликт — по ушам надают, но больше никак себя не проявляют, не подходят первые к миске", — замечает Царева. У нее сейчас только самцы — по словам любителей крыс, они более пассивные и менее конфликтные, нежели грызуны-девочки.

"Главный крыс постарается съесть самую смачную часть, но не обделит молодняк. Если ему досталась вкусняшка, но тут подбежала другая крыса и отобрала ее, он не ввяжется в драку. Раз взял, значит, сильнее хочет есть. По характеру крысы не мстительные, чаще всего, наоборот, делятся друг с другом лакомством", — объясняет Хусаинова.

Крысы привязаны к стае, с трудом переносят одиночество. Если кого-то нет в клетке (например, грызуна увезли к ветеринару), остальные по нему скучают. Заботятся о больных и прощаются с умершими.

"Когда я взяла маленького крысенка Оскара, у меня уже жил Дэрки. Поначалу Оскар очень боялся Дэрки, но в итоге они подружились. Однажды у старшего возникли проблема с легкими, и тогда Оскар подлезал ему под шею: держал голову, чтобы Дэрки было легче дышать", — вспоминает владелица крыс София Жужлина.

Первый грызун, Геннадий, оказался у нее случайно: семье знакомых Софии полуторагодовалый крыс надоел, и она забрала его к себе — доживать. Век крысы недолог — два-три года.

"Я купила ему пару, но они не подружились. Потом завела еще крыс, Геннадий с ними не общался, хотя относился с любопытством. Когда он умер, каждый из трех крыс подошел и ткнулся носом в его шкурку — выглядело так, будто они с ним прощаются", — рассказывает Жужлина.

"Умеют обижаться"

Владельцы крыс уверены: у всех грызунов разный характер, а настроение может меняться, как у людей.

"Одна крыса с удовольствием общается, но не идет на руки. Любит людей, однако ей интереснее наблюдать за ними с полки. Бывают откровенно вредные товарищи. Один крысак подскакивает и слегка прикусывает — он не делает это злобно, а показывает, что хочет пообщаться. Такой характер, — замечает Царева. — Другой крыс очень любил мою дочку — ей тогда было около года. Все относились к ней настороженно, а этот шел навстречу. Он боялся, прижимал уши: чувствовал, что детские руки неловкие, ему может достаться. Тем не менее всегда к ней выходил, всю жизнь".

Она уверена: ее питомцы испытывают эмоции. "Мне кажется, у них тоже бывает плохое настроение. Крысы умеют обижаться. Один очень любил резкие химические запахи, я шутила: "В тебе дух наркомана-токсикомана". Однажды он стащил ватку с ацетоном, я сразу отобрала, так он две недели дулся. Когда видел меня, уходил на самую дальнюю полку и разворачивался спиной", — смеется Царева.

© Foto / Government of Queensland, Australia, Department of Environment and Heritage Protection (EHP) Австралийская крыса стала первой официальной жертвой глобального потепления

София Жужлина также не сомневается, что ее питомцы — очень эмоциональные существа. "Один крыс особенно меня любил — каждый день встречал с работы. Ждал на крышке клетки, я должна была подойти и поцеловать его, если я этого не делала, обижался, прятался в дальний угол и иногда не выходил оттуда даже на кормежку", — приводит пример Жужлина.

Владельцы грызунов предупреждают, что крыс нельзя покупать в подарок: поиграв несколько месяцев или даже дней, животное могут попросту выбросить на улицу. Но декоративные крысы, родившиеся и выросшие в неволе, никогда не смогут приспособиться к такой жизни и погибнут.

"Кошачий телевизор"

Заводчик Елена Будникова напоминает: крыса — грызун, об этом нельзя забывать.

"Если крыса сидит в клетке и может дотянуться до шторы, штора превратится в мелкое кружево. Они любят провода: мне пришлось приобрести вместо компьютера ноутбук и беспроводную мышь. Если крыса гуляет и найдет наушники, за пять минут разделает их на вермишель длиной два сантиметра. Но грызунов обязательно нужно выпускать на прогулку. В клетке они быстро все изучают, им становится скучно. Если крыс два дня не выпускать, на третий день выйдут сами: прогрызут поддон клетки за ночь", — говорит Елена.

Алина Хусаинова подтверждает, что за ними нужен глаз да глаз: "Декоративные крысы легко учатся открывать баночки с лакомствами — раскрутить крышку для них не проблема. Многие быстро понимают, как запирается клетка, могут уйти гулять, когда им вздумается".

Крысы способны объединяться в команду, к примеру, чтобы принести что-нибудь в клетку. В естественной среде эти грызуны организованно воруют яйца: один ложится на спину, держа добычу в лапках, остальные тащат за хвост. У декоративных крыс нет необходимости охотиться, но они могут украсть либо материал для норы (футболку или наволочку), либо вовсе не нужную им на первую взгляд вещь — просто ради забавы.

© Foto / из личного архива Натальи Царевой Крыса по прозвищу Макс

"У меня лежал достаточно большой блокнот: двое схватили его и понесли к себе в клетку. Или сувенирная свечка — не знаю, чем она их привлекла, съесть ее они не пытались, но несколько раз утаскивали к себе, может быть, им нравился запах", — делится подробностями Царева.

В клетку попадают и самые неожиданные вещи — например, кошачий хвост.

"Клетка — это такой кошачий телевизор. Кот лежит, наблюдает, хвостом трыньк-трыньк. Потом засыпает — как люди пред телевизором. А крыса достанет все, что ближе двадцати сантиметров к решетке — не знаю, каким образом. Если хвост кошки попал в эту зону, то он окажется в клетке. Крысы не покусают, но обдерут мех для норки", — утверждает Елена Будникова.

В ее семье крысы сосуществуют с собакой, которую ничуть не боятся.

"Собака к крысам относится, как к щенкам, пытается их вылизывать. Но понятно, что наедине я их не оставляю. Крысы могут сильно травмировать другое животное. Когда собака была маленькая, она засунула нос в клетку, так ей этот нос разрезали, словно бритвой: моментальный резкий бросок — и кровища", — вспоминает заводчица.

"Не зря говорят, что все бабы стервы"

Для грызунов стая — это семья, хотя они и не родня по крови: крыс обычно держат однополыми группами. Своих и чужих отличают по запаху. Часто для того, чтобы новичка приняли, нужно сначала подержать его в отдельной клетке с наполнителем, взятом из домика остальной стаи, чтобы ему передался запах. Первая встреча проводится на нейтральной территории — например, на диване во время прогулки.

По словам владельцев, стаи самцов обычно менее агрессивные и легче принимают новичков, чем самки.

"Не зря же говорят, что все бабы стервы, — смеется Будникова. — Женский коллектив есть женский коллектив. Новую крысу бывает непросто подселить. У самцов все легко: потрепали за холку, показали, кто в стае главный — и все. А самки могут долго гнобить новичка. Однажды восемь месяцев не получалось заселить девочку, ее шпыняли: кусали без повода, во сне вытаскивали из норки. Сейчас у меня больше опыта, адаптация проходит максимум за месяц".

"Крыса очень привязана к хозяину"

Крысы активно взаимодействуют друг с другом и хозяином, поддаются дрессировке.

"Наш самый умный крысик уже достаточно преклонного возраста — почти три года, мы стараемся его не тревожить. Он мог за лакомство обернуться вокруг своей оси, встать на задние лапы", — рассказывает Алина Хусаинова.

Также грызуны с удовольствием играют в игры, похожие на прятки и догонялки, любят проходить лабиринт — делают все это не за угощение, а ради собственного удовольствия.

"У молодых крыс вся активность завязана на социализации. Между собой они могут играть в догонялки: водящая крыса гонится за остальными, если догнала, роли меняются — все как у людей. Или прячутся, а кто-то остается на месте, потом бежит искать. Они умеют улыбаться и смеяться, чтобы получать положительные эмоции", — уверена Хусаинова.

Играют грызуны и с хозяином: возятся с фантиками на веревочке, как коты. А если человек пальцами "убегает" от животного, крыса кидается следом и слегка прикусывает ладонь: "Смотри, я тебя догнал".

"Крыса понимает, кто ее хозяин, к нему более лояльное отношение — самец позволяет потрепать себя по спинке, перевернуть. Посторонний человек в этом случае имеет шанс быть укушенным, потому что это признак доминирования: крысы, заваливая соперника на спину, показывают силу. Они запоминают голос хозяина, встречают его, как собаки", — поясняет Алина.

"Крысы знают свои имена, понимают слова "нельзя", "отойдите", "идите домой". Я не вижу особого смысла тренировать их специально, но у меня был крыс, которому я бросала маленький мячик, а он в зубах притаскивал — ему просто нравилось. Когда открываешь клетку, крысы выходят пообщаться — это не хомяки, которым нужно только поесть и попить. Еще они метят руки — многих это отталкивает, но на самом деле крыса так дает понять остальным, что ты тоже член стаи", — заключает Царева.