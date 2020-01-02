Совершить подвиг и сойти с ума: какое кино смотреть в новогодние праздники

В новогодние праздники принято смотреть кино, которое соответствует атмосфере и тематике этого периода времени, но не обязательно. Мы же остановимся на кинолентах разных жанров с высоким зрительским рейтингом, вышедших в прокат в 2019 году. Внимание, в материале содержатся элементы "спойлера".

Бадри Есиава, Sputnik

"Мстители: Финал"

До Нового 2020 года остались считанные дни и впереди долгожданные праздничные выходные. Если в течение уходящего года вы не могли позволить себе коротать время за просмотром фильмов, то наверняка скоро у вас такая возможность появится.

Для любителей фантастики посоветую заключительную часть блокбастера "Мстители: финал" режиссеров Энтони и Джо Руссо, но только в случае, если вы смотрели предыдущие части ленты. Без этого никак, ничего не поймете.

В предпоследней части "Мстителей: война бесконечности" главному злодею космического масштаба Таносу удалось завладеть всеми камнями бесконечности и одним щелчком пальцев уничтожить половину жизни во всех галактиках, в том числе, на земле. Полюбившиеся многими супергерои, которые противостояли Таносу, в завершающей битве попробуют вернуться в прошлое и исправить все ошибки. Удастся им это или нет, смотрите сами.

"Ирландец" Мартина Скорезе

Легендарный американский кинорежиссер Мартин Скорезе громким "выстрелом" в цель вновь ворвался в киномир в своем любимом гангстерском жанре. "Ирландец" – так называется его очередная работа с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях, основанная на реальных событиях. Творческий дуэт этих двух актеров априори предполагает успех, и этот раз не стал исключением.

По сюжету пожилой мужчина Фрэнк Ширан (Роберт Де Ниро-прим.), который находится в доме для престарелых рассказывает историю своей жизни. Безобидный на первый взгляд старик в прошлом был безжалостным наемным убийцей и пользовался большим авторитетом в криминальном мире. Продолжительность киноленты более трех часов, но благодаря сюжетной линии, актерской игре и неожиданным поворотам в сценарии, смотрится фильм на одном дыхании.

"Однажды в Голливуде"

Режиссер Квентин Тарантино порадовал своих поклонников очередной неоднозначной, в какой-то степени странной, но в то же время интересной новой работой под названием "Однажды в Голливуде…". Заядлые киноманы смогут почувствовать почерк Тарантино, даже если до начала просмотра не знали, что именно он приложил к этому руку. Правда, в моем случае это стало понятно ближе к концу ленты.

События разворачиваются в 1969 году. Голливудский актер Рид Диалтон, роль которого сыграл Леонардо Ди Каприо, пребывает в творческом кризисе и пытается найти свое место под солнцем в киноиндустрии. Его терзают сомнения в своей состоятельности и чувства собственной неполноценности, как актера. Преодолеть сложный период в жизни ему помогает дублер Клифф Бут, чью роль сыграл Брэд Питт. Звездный тандем предает фильму особый шарм, но вряд ли "Однажды в Голливуде" можно назвать лучшей работой на долгом творческом пути Квентина Тарантино, несмотря на то, что он постарался включить в кино почти все свои "приемы" от долгих задушевных бесед до неожиданных кровавых бойней. Все же, это Тарантино и посмотреть его новый фильм стоит, даже в новогодние праздники. Правда, последние минут 15 этого кино не желательно смотреть во время приема пищи.

"Джокер"

Кто такой Джокер? Как и почему он стал одним из главных злодеев в мире комиксов? Что его связывает с Бэтменом и почему они непримиримые враги? На эти и многие другие вопросы мы, наконец, получили ответы благодаря нашумевшей в 2019 году кинокартине "Джокер" от режиссера Тодда Филлипса. Главного героя в ленте сыграл Хоакин Феникс, который прославился на весь мир, сыграв римского императора Коммода в "Гладиаторе" с Расселом Кроу, а также за роли в фильмах "Знаки", "Таинственный лес", "Отель "Руанда".

Для тех, кто еще не смотрел "Джокера", предупрежу, что это лента далека от привычных многим фильмов, снятых по комиксам в традиционном стиле – "герой против антигероя" и плюс к этому куча спецэффектов и технических примочек. Здесь этого нет. Акцент сделан исключительно на жизни, испытаниях, страданиях, сумасшествии Джокера. Драма с элементами безумия в сочетании с великолепной актерской игрой Феникса, делает фильм мрачным, в какой-то степени депрессивным и монотонным до определенного момента, но интерес при этом не спадает, а напротив только увеличивается с каждой минутой. Определенно, "Джокер" – один из главных претендентов на несколько премий "Оскар".

Также не стоит сравнивать Джокера из "Темного рыцаря" (Хит Леджер-прим.) и нового Джокера. Авторы фильма ставили перед собой совершенно разные цели, задачи и каждый из них сумел их добиться.

"Король"

После "Храброго сердца", "Трои", "Царства небесного" и нескольких других рейтинговых кинолент в историческом жанре, пожалуй, не было ни одного фильма, который сумел бы настолько покорить сердца миллионов зрителей, как те, что перечислены выше. На большие экраны давно не выходило историческое кино, насыщенное полномасштабными боями, яркими политическими событиями и человеческой трагедией.

"Паразиты"

К сожалению, премьера "Короля" о молодом принце Уэльском Хеле, ввязавшемся не по своей воле в войну между Англией и Францией, не утолила "голод" поклонников исторического жанра, а лишь слегка позволили им заморить червячка. Несмотря на это и в виду острого дефицита историй о прошлом, рыцарях, чести и самопожертвовании, "Король" заслуживает вашего внимания в течение двух с лишним часов.

Корейское кино из года в год, динамично и планомерно завоевывает все большую мировую аудиторию. "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, получивший за свою работу Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в мае 2019 года, бьют рекорды по рейтингу в популярных кинопорталах и вполне обоснованно.

"Алита: боевой ангел"

Пересказывать сценарий, сотканный из уймы сюжетных линий и контрастов, смысла нет. Но если вам интересно посмотреть на то, как несчастные и довольно подлые люди готовы на все ради того, чтобы попасть и остаться в чужом, роскошном мире, то "Паразиты" не оставят вас равнодушными.

Действие в фильме "Алита: боевой ангел", сценарий к которому написал, в том числе, режиссер "Терминатора", "Титаника" и "Аватара" Джеймс Кэмерон, разворачиваются в далеком будущем, где вместе с людьми сосуществуют киборги.

"Клаус"

На протяжении уже нескольких столетий они стали неотъемлемой частью планеты и киборгам не чужды простые человеческие чувства. Главную героиню – киборга Алиту случайно на свалке находит доктор и изобретатель Идо, который вдохнул в нее новую жизнь. Железная леди ничего не помнит из прошлого и ставит перед собой цель восполнить проблемы в памяти. На пути к этому Алиту ждет много приключений и противостояний, снятых в лучших традициях дорогого фантастического кино.

Если вам и вашему ребенку интересно узнать, кто на самом деле Санта и как он стал тем, в кого верят миллионы детей по всей планете, определенно стоит посмотреть испано-английский мультфильм "Клаус", вышедший на большие экраны в 2019 году. Помимо "исторического" экскурса в жизнь сказочного героя и его напарника – молодого и избалованного почтальона, мультфильм наполнен поучительными примерами о том, как сделать людей счастливее, как можно преодолеть корысть ради общего блага и как одно доброе дело вдохновляет на новое.

"Клаус" рекомендуется к просмотру не только детям, но и взрослым. Последним уж точно не помешает вспомнить о том, какими они когда-то были, как тоже верили в чудеса и, возможно, для некоторых не будет лишним посмотреть на себя со стороны.

"Король Лев"

Герои любимого многими мультфильма "Король Лев" ожили в виде реальных персонажей. Да, понятно, что это компьютерная графика, но сделана она настолько качественно и реалистично, что и вправду во время просмотра нового диснеевского проекта есть ощущение того, что персонажи из детства стали киноактерами и вновь рассказали нам о своих приключениях в далекой Африке.

"Как приручить дракона 3"

Львенок Симба предстал перед нами таким же храбрым и справедливым, а его лучшие друзья, беспечные и шальные Тимон и Пумба не утратили своего чувства юмора. История этих зверей давно знакома зрителям, но в формате кино она смотрится совершенно по-другому.

Приключения жителей острова Олух и ставших их верными соратниками драконов продолжаются. В третьей части мультфильма "Как приручить дракона" им вновь предстоит сразиться со злодеями, которые хотят безраздельно властвовать во всем мире, но Иккинг и его черная фурия Беззубик, а также десятки их друзей делают все, чтобы этого не произошло.

Интересным моментом в мультфильме стало и то, что Беззубик, которого считали единственным в своем роде, нашел свою вторую половинку из своего же вида. То, как он пытается добиться расположения возлюбленной и делает это неуклюже и забавно, заставят улыбнуться даже самого серьезного зрителя.