СтраницыПобеды: RT запускает масштабный проект

Автор идеи Кирилл Карнович-Валуа рассказал, что для такой непростой задачи был выбран современный и универсальный язык цифрового искусства, чтобы история была понятна и молодому поколению в том числе.

СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Уникальный проект RT #СтраницыПобеды расскажет историю Великой Отечественной войны с помощью новых медиа и digital art.

Одну из самых важных и трагических страниц в истории России и всего постсоветского пространства спустя 75 лет будут рассказывать на пяти платформах с уникальным контентом.

"Нам удалось собрать уникальную творческую команду из молодых художников, дизайнеров, иллюстраторов, композиторов, режиссеров. <...> мы подумали, что к 75-летию окончания одной из самых страшных войн важно и нужно попробовать поговорить о наследии Великой Отечественной на языке современных медиа. #СтраницыПобеды ― это эмоциональные истории людей, это проект-посвящение, это проект, в который каждый из его авторов вложил частичку себя", ― сказал автор идеи Карнович-Валуа.

Пять платформ, пять способов рассказать историю: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте» и YouTube.

В Twitter в "реальном времени" ведется историческая реконструкция последних месяцев 1945. Эффект погружения в события тех дней, будто непосредственные их участники, в том числе командующие фронтами Красной армии, ведомства и СМИ транслируют все в своих микроблогах в #ТвитахПобеды.

#1Бел45 Артподготовка началась в 8:30 утра! Работают более 11 000 орудий, крупнокалиберных миномётов и реактивных установок. Туман и пелена от разрывов и дыма полностью скрыли немецкие позиции. Артиллеристы ведут огонь только по заранее подготовленным исходным данным. pic.twitter.com/o7RtfXvnPo — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 14, 2020

#ПисьмаПобеды в Instagram собирают сотни писем военного времени. А студенты Школы дизайна РАНХиГС, а также известные художники Михаил Соркин и Петр Банков нарисовали иллюстрации к этому "Бесконечному письму".

Художники, работающие в сфере digital art, постарались, чтобы представит в Facebook свое прочтение Великой Отечественной. При помощи VR, 3D, колоризаций и других находок современного искусства новыми красками заиграют плакаты и рисунки тех времен.

Анна Федорова в своих авторских подкастах на нескольких платформах, в том числе во ВКонтакте, обсудит наследие Великой Отечественной войны с гостями разных, в основном творческих, профессий. Уникальное музыкальное оформление напишет музыкант Максим Макарычев (On-The-Go, Sirotkin).

Документальный фильм "Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага" повторит путь советской армии в 1945 году. Авторы хотят ответить на вопрос, можно ли оживить историю и перешагнуть через опыт войны к миру. Смотрите на YouTube.

Также в июне 2019 года был создан шрифт "Май", который вдохновлен надписями, оставленными советскими солдатами на стенах Рейхстага весной 1945 года.

#ШрифтПобеды from #1917LIVE on Vimeo.