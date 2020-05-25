Море не поможет: эндокринолог рассказала, как избежать заболеваний щитовидки

Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая. Дата была утверждена в 2008 году.

СУХУМ, 25 мая - Sputnik. Проблема йододефицитных заболеваний одна из самых актуальных в Абхазии, несмотря на миф, что жизнь у моря компенсирует количество йода в организме, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Сухумской городской клинической больницы Нана Аргун.

"Бытует миф, что, так как мы живем рядом с морем, то йода в нашем организме достаточно. Йод не синтезируется в организме, а поступает с пищей. Чтобы у нас была польза от моря, необходимо поменять культуру питания, чтобы в рационе всегда были водоросли и морепродукты",- добавила она.

По ее словам, в 2016 году в Абхазии по инициативе Министерства здравоохранения и ЮНИСЕФ было проведено исследование по обеспеченности питания населения йодом, в котором приняли участие 222 человек, школьники и беременные женщины со всей Абхазии.

У участников исследования были взяты анализы, они также принесли из дома образцы соли, которую употребляют в пищу.

"По результатам исследования оказалось, что выраженность недостатка йода в Абхазии между тяжелой и средней степенью тяжести. Из 150 образцов соли только в 3% было обнаружено наличие йода. Только 5% беременных женщин отдавали предпочтение йодированной соли, при том что во всем мире беременные должны не только использовать йодированную соль, но и пить специальные препараты, так как йододефицит у беременных может привести к рождению детей с угрозой кретинизма, снижением интеллекта", - рассказала врач.

По словам Аргун, йододефицитные заболевания одни из наиболее распространенных неинфекционных заболеваний в мире. Однако, их можно избежать и даже вылечить на ранних стадиях, употребляя в еду йодированную соль вместо обычной.

Эндокринолог отметила, что при избытке гормонов во время заболеваний, связанных с йододефицитом, симптомами могут быть учащенное сердцебиение, дрожь в теле, потливость, снижение массы тела, немного выпученные глаза.

При недостаточности функций щитовидной железы признаки противоположные - отеки, сонливость, апатия, избыточная масса тела.

"Часто бывает, что больные люди делают узи щитовидной железы и, если у них все хорошо, то дальше они не обследуют уровень гормонов. Это напрасно, потому что при идеальной щитовидной железе могут быть плохие показатели гормонов и наоборот", - подчеркнула Аргун.

Ежегодно во всем мире 25 мая отмечают Всемирный день щитовидной железы. Дата была утверждена в 2008 году. Европейской тиреоидологической ассоциацией занимающейся изучением вопросов, связанных со щитовидной железой и ее заболеваниями.

В этот день в разных странах мира проводятся мероприятия, цель которых - повысить уровень информированности населения о заболеваниях щитовидной железы, методах их лечения и профилактики.

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