"Абхазские" обеды и письма с юга: памяти Этери Басария

Этери Басария родилась в абхазском селе Кутол, училась в Очамчырской средней школе имени Симона Басария, после поступила в Московский государственный университет, а в 1973 году в Литературный институт имени Горького.

Арифа Капба, Sputnik

"Тетя Этери"

Так сложилось, что большая часть ее жизни прошла в Киеве, где она проживала со своим мужем киевлянином Валерием Грузиным и сыном Юрием. "Они были очень гармоничной парой, красивые, яркие, остроумные… Одно загляденье", - так описывает Этери и ее мужа художник Ахра Аджинджал. Позже, когда сам Ахра в начале девяностых переехал жить в Киев, они стали очень близкими друзьями. Еще бы – и он, и Этери выходцы из села Кутол, более того, родственники - ее отец и его бабушка родные брат и сестра. Ахра всегда обращался к ней исключительно на "Вы" и говорил "тетя Этери", хотя близкая дружба могла и стереть эти формальности, но оба, люди с исключительным чувством юмора, шутили, что чтобы перейти на "ты" надо было хотя бы "зарезать козленка", а козленочка было жаль.

Ту встречу с Этери Басария в стенах Сухумского художественного училища Ахра Аджинджал запомнил на всю жизнь, как и оригинальный этюдник, который подарили молодому художнику Этери и ее супруг Валерий. Позже Ахра стал для Этери Басария неотъемлемой частью "горсточки абхазов, живущих в Киеве", как она сама выразилась однажды.

Общение было постоянным, по телефону чуть ли не ежедневным, а раз в неделю Ахра приходил к Этери на так называемый "абхазский обед". За столом собиралась большая компания друзей, где каждый чувствовал себя своим. "Этери готовила прекрасно, никогда ничего невкусного у нее не помню, - вспоминает Ахра Аджинджал. – Кроме абхазских блюд, она придумывала еще много чего. Правда, я особенно налегал на акуд, а Этери шутила, мол, остановись, я еще не умерла, возьми и другие блюда" (акуд часто подают как основное блюдо на поминальных столах - ред.).

Щедрость, готовность прийти на помощь в любую минуту, беспредельная внутренняя свобода и нетерпимость к несправедливости были основными чертами характера Этери Басария, а еще сила и цельность характера. Рассуждая обо всем этом, Ахра вспоминает множество случаев из жизни – и о том, как легко она подарила собственные духи жене Ахры, когда той показался их аромат "интересным", и о том, как много звонков она сделала для того, чтобы художник наконец-таки получил украинское гражданство, необходимое ему для жизни в Киеве, и о ее поддержке в организации его выставки, продвижения его искусства.

"Меня Этери всегда называла Ахричек и многое сделала, чтобы мне здесь, в Киеве, было комфортно и не одиноко. Этери стала для меня родным и близким человеком. Она устроила в Союзе писателей Украины мою первую персональную выставку, познакомила со многими интересными людьми. Всегда радовалась моим скромным успехам, искренно любила мои работы, иногда незаслуженно превозносила меня".

Из личного архива Этери Басария Этери Басария. Архивное фото.

Главная тема текстов и мыслей

Писательская карьера Этери Басария началась в 1972 году, когда в журнале "Юность" опубликовали ее первый рассказ. Ее произведения можно объединить под условным определением "лирическая проза". Басария – автор таких романов, как "Взгляд поверх ворот, выходящих на луг", "На перекрестке", повестей: "Хуторяне", "Первые километры", "Ги во владениях Обра"; рассказов: "Нар", "Жил-был ковбой", "И говорили они до утра", "На нашей стороне", "Память дорог" и многих других.

Для прозы Басария характерен психологизм, а излюбленная тема – Абхазия и все, что вокруг нее или о ней. Находясь вдали от родины, она делала все, что возможно, чтобы ощущать биение сердца родного края, чтобы чувствовать все то, что волнует ее соотечественников. Одним из способов связи с родным краем она выбрала социальную сеть Фейсбук, в которой была очень активна. Она активно следила за всеми новостями, читала публикации простых людей из Абхазии.

Вот что она написала на своей странице в Фейсбуке 14 декабря 2012 года: "Завтра день рождения моего внука, сказавшего мне сегодня: "Как долго ты не приходила, со вчерашней зимы". Ему исполнится четыре года. А ведь его могло и вовсе не быть, если бы мой сын – тогда семнадцатилетний – вылетел бы из осажденного Ткуарчала всего лишь на сутки позже. Над тем, что произошло сутками позже, мы плачем сегодня. Очередная годовщина Латской трагедии. Но не только в годовщину боль о юных погубленных душах стучится в наши сердца. Сколько раз я просыпалась с криком оттого, что мне снилось – сбивают вертолет и там – мои родные. А потом плачу над тем, что для многих это не сон, что многие, дождавшись долго не наступающего утра, не смогут позвонить, чтобы услышать повзрослевшие голоса своих детей…". Человек, написавший такое, вне сомнения тонко чувствовал вообще и, конечно, слышал, как бьется сердце Абхазии.

фото из личного архива Этери Басария Этери Басария.

По словам друга Этери Басария Ахры Аджинджал во всех последних ее текстах, как и в разговорах, чувствовалась "непреходящая любовь к родной Абхазии. Любовь и боль. И тоска. Тоска по родному дому". Известно, что Этери Басария была в переписке с некоторыми людьми на родине, например, с близкой подругой, журналисткой Светланой Корсая. Письма, которыми они обменивались друг с другом, они называли "спасланиями". Об одном из писем Этери написала очень короткий и трогательный пост в том же Фейсбуке, по сути, хокку:

Письмо друга с юга

Согрело мое сердце.

Вьюга декабря

Этери Басария была нежной любящей матерью для своего любимого сына Юры, а также трепетной бабушкой для внука Ива, Ивчика, как она его называла, а сейчас в этой семье растет еще один внук Ян.

Внезапный уход из жизни Этери Басария стал огромной потерей и ударом для всех, кто ее близко знал, и Ахра Аджинджал не исключение. Он отмечает, что если бы мог обратиться к ней в последний раз, то сказал бы так: "Этери, если можно один раз на "ты": мне очень, очень сильно тебя не хватает".

Ее не стало 13 мая 2013 года, но с нами ее проза, ее произведения, все лучшее о ней мы можем узнать оттуда.