Минздрав России дал рекомендации по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Родители должны рассказать детям об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Необходимо доступно объяснить ребенку опасности коронавируса, а также важность соблюдения мер профилактики, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, важно на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам - носить маски и перчатки, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию.

Следует также контролировать, как соблюдает ребенок меры личной гигиены - проверять мытье рук и использование антисептиков, отметили в Минздраве. Помимо этого, родителям необходимо знать симптомы COVID-19 и, в случае необходимости, постоянно находиться в контакте с лечащим врачом.

Чтобы предупредить "школьно-обусловленные" расстройства, к которым относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы, необходимо правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка, а также систематически проводить гимнастику для глаз и делать физические упражнения, сообщили в Минздраве.

В Абхазии перед началом учебного года СЭС республики дала рекомендации по снижению рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции для соблюдения во всех учебно-воспитательных учреждениях республики.

Министр просвещения Инал Габлия издал приказ, согласно которому этнические абхазы могут быть приняты только в абхазские школы республики. Однако позже приказ был отменен.