Пелевин, Сорокин, Ферранте: бестселлеры этой осени

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Самые ожидаемые летние новинки издательства традиционно приберегают до начала осени, когда проходит Московская международная книжная ярмарка. Из-за пандемии, которая сдвинула графики выхода бумажных и электронных изданий, из книг образовалась настоящая "пробка", - читайте обзор РИА Новости.
"Непобедимое солнце", Виктор Пелевин
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Пелевин себе не изменяет — и вот уже который год в августе традиционно выпускает очередной роман на злобу дня. В новом произведении есть и феминистическая повестка, и пандемия. Впервые у писателя главным героем становится женщина. Тридцатилетняя москвичка Саша Орлова отправляется в долгое путешествие в поисках себя. Сюжет чем-то напоминает "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт.
"Мiр и война", Борис Акунин
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Действие книги, названной в честь знаменитого романа-эпопеи, как и у Льва Толстого, начинается в 1812 году, а заканчивается в преддверии восстания декабристов. Так что это своего рода спин-офф знакомой еще со школьной скамьи истории. Проницательный сыщик Полина Катина расследует серию "чудовищных убийств" в деревне Вымиралово. "Мiр и война" — новая часть "Истории Российского государства", масштабного проекта писателя, который он ведет с 2013 года.
"Сад", Марина Степнова
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Середина XIX века. У князя и княгини Борятинских рождается поздний ребенок — Туся. Свободная и своевольная, она явно не вписывается в рамки консервативного общества, где за женщиной закреплена только одна роль — хранительницы домашнего очага. Долгожданный роман лауреата премии “Большая книга” Марины Степновой, который она писала шесть лет.
"Лживая взрослая жизнь", Элена Ферранте
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"С отцом мне было веселее, чем с мамой. Он все время просил что-нибудь ему отдать — ухо, нос, подбородок. Утверждал, что они настолько прекрасны, что он без них жить не может. Мне страшно нравилось, когда отец так говорил: он постоянно подчеркивал, что я ему очень нужна", — пишет в романе, который одновременно выходит в 30 странах, Элена Ферранте, автор "Неаполитанского квартета". Ее новая книга — о том, как нелегко взрослеть девочке-подростку, тем более если ей приходится узнать множество не самых приятных семейных тайн.
"Восемь белых ночей", Андре Асиман
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Американский писатель, известный по книге "Назови меня своим именем", в экранизации которой сыграл Тимоти Шаломе, предлагает читателям романтическую историю о вечном — любви с первого взгляда. Молодые люди (он и она на этот раз) знакомятся на вечеринке и проводят вместе восемь ночей, во время которых пытаются проанализировать и понять свои истинные чувства друг к другу.
"Человек-комбини", Саяка Мурата
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Главная героиня провокативного романа японской писательницы не стремится соответствовать никаким нормам и не пытается достичь социального успеха. Она уже 18 лет живет одна, не хочет замуж, подрабатывает в мини-маркете, знает и любит там каждую полку и каждый товар. Интересно, что автор, так искусно заставляющая читателя усомниться в том, что "прилично", "положено" и "давно пора", также работает в мини-маркете на полставки.
"Человек у руля", Нина Стиббе
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Мать разводится с отцом и переезжает с тремя не по годам смышлеными детьми из богатого лондонского дома в убогую деревню, где навоз, овцы и сплетни. Главная героиня в депрессии и непрерывно пишет пьесу. Дети ненавидят это ее занятие и намерены его прекратить. Они быстро приходят к выводу о том, что женщина с детьми и без мужчины — существо неполноценное, и срочно пытаются найти "человека у руля", чтобы вернуть матери статус и отбить у нее охоту писать. В ход идут все доступные особи мужского пола, от женатых до несовершеннолетних.
"Переплет", Бриджет Коллинз
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На что можно пойти, чтобы навсегда стереть из памяти неприятные воспоминания? Главный герой бестселлера Sunday Times — переплетчик необычной мастерской. К нему приходят те, кто навсегда хочет "запереть" свои секреты в специальных книгах, забыв о том, что их мучит. Ведь бумага все стерпит — даже пару скелетов в шкафу. Правда, однажды молодой человек находит на полке томик со своим именем на обложке….
"Анатомия заблуждений", Никита Пряхин
Большая книга по критическому мышлению, без которого не выплыть в современном море информации. Почему мы верим во всякую чушь? Какие аргументы запутывают собеседника "на ровном месте"? Как нам в обычной жизни помогут круги Эйлера и абдукция? Как отличать правду от фейков? Автор разоблачает популярные мифы и иллюзии и предлагает инструменты для принятия взвешенных решений.
"Быть Ивановым", Алексей Иванов
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Автор бестселлера "Географ глобус пропил", романов "Тобол" и "Сердце Пармы" собрал свои ответы на лучшие вопросы читателей. В результате получилось огромное интервью, растянувшееся на 15 лет. Размышления о будущем России, вечное противостояние Москвы и провинции, секреты успеха — начинать читать можно с любой главы.
"Исчезновение Йозефа Менгеле", Оливье Гез
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Менгеле — один из самых известных и неуловимых преступников Второй мировой. Он жестоко издевался над заключенными Освенцима, а после войны бежал в Латинскую Америку, где и умер своей смертью через 30 лет. Журналист Оливье Гез написал биографию этого человека в форме исповеди — от первого лица.
"Внутренний рассказчик. Как наука о мозге помогает сочинять захватывающие истории", Уилл Сторр
Британский журналист и писатель предлагает перед тем, как начать сочинять, разобраться — как истории возникают в наших головах. Чтобы удержать внимание чужого мозга, нужно хорошо представлять себе, как он устроен и почему нам всем так важны сценарии и сюжеты. Книга рассказывает, как авторы используют знания о работе глубинных слоев подсознания, на примере "Гражданина Кейна", "Красоты по-американски" и других шедевров.
"Русские народные пословицы и поговорки", Владимир Сорокин
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Собирать русские пословицы и поговорки Сорокин начал еще в середине восьмидесятых. Правда, отправляться в отдаленные деревни в экспедиции ему не пришлось — "ходил" к героям созданного им же самим мира: это жители "Теллурии", странники "Метели" и обитатели "Сахарного Кремля". Получился гибрид русского фольклора с интернет-мемами.
"Билли Айлиш. Первая полная биография", Эдриан Бесли
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Ей всего 18, но у нее уже пять премий "Грэмми" и больше 66 миллионов подписчиков в инстаграме. В новом фильме о Бонде, который выйдет в ноябре, главную музыкальную тему тоже доверили Билли Айлиш. В общем, к совершеннолетию вундеркинд вполне заслужила отдельную биографию.