Пелевин, Сорокин, Ферранте: бестселлеры этой осени

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Самые ожидаемые летние новинки издательства традиционно приберегают до начала осени, когда проходит Московская международная книжная ярмарка. Из-за пандемии, которая сдвинула графики выхода бумажных и электронных изданий, из книг образовалась настоящая "пробка", - читайте обзор РИА Новости.

"Непобедимое солнце", Виктор Пелевин

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новые книги, бестселлеры Эксмо (@eksmolive) 31 Авг 2020 в 9:00 PDT

Пелевин себе не изменяет — и вот уже который год в августе традиционно выпускает очередной роман на злобу дня. В новом произведении есть и феминистическая повестка, и пандемия. Впервые у писателя главным героем становится женщина. Тридцатилетняя москвичка Саша Орлова отправляется в долгое путешествие в поисках себя. Сюжет чем-то напоминает "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт.

"Мiр и война", Борис Акунин

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Ланченко (@tatianalanchenk) 30 Авг 2020 в 7:24 PDT

Действие книги, названной в честь знаменитого романа-эпопеи, как и у Льва Толстого, начинается в 1812 году, а заканчивается в преддверии восстания декабристов. Так что это своего рода спин-офф знакомой еще со школьной скамьи истории. Проницательный сыщик Полина Катина расследует серию "чудовищных убийств" в деревне Вымиралово. "Мiр и война" — новая часть "Истории Российского государства", масштабного проекта писателя, который он ведет с 2013 года.

"Сад", Марина Степнова

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Редакция Елены Шубиной (@shubinabooks) 2 Сен 2020 в 12:05 PDT

Середина XIX века. У князя и княгини Борятинских рождается поздний ребенок — Туся. Свободная и своевольная, она явно не вписывается в рамки консервативного общества, где за женщиной закреплена только одна роль — хранительницы домашнего очага. Долгожданный роман лауреата премии “Большая книга” Марины Степновой, который она писала шесть лет.

"Лживая взрослая жизнь", Элена Ферранте

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Издательство Corpus (@corpus_books) 1 Сен 2020 в 3:01 PDT

"С отцом мне было веселее, чем с мамой. Он все время просил что-нибудь ему отдать — ухо, нос, подбородок. Утверждал, что они настолько прекрасны, что он без них жить не может. Мне страшно нравилось, когда отец так говорил: он постоянно подчеркивал, что я ему очень нужна", — пишет в романе, который одновременно выходит в 30 странах, Элена Ферранте, автор "Неаполитанского квартета". Ее новая книга — о том, как нелегко взрослеть девочке-подростку, тем более если ей приходится узнать множество не самых приятных семейных тайн.

"Восемь белых ночей", Андре Асиман

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Popcorn Books (@popcorn.books) 27 Авг 2020 в 4:28 PDT

Американский писатель, известный по книге "Назови меня своим именем", в экранизации которой сыграл Тимоти Шаломе, предлагает читателям романтическую историю о вечном — любви с первого взгляда. Молодые люди (он и она на этот раз) знакомятся на вечеринке и проводят вместе восемь ночей, во время которых пытаются проанализировать и понять свои истинные чувства друг к другу.

"Человек-комбини", Саяка Мурата

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Popcorn Books (@popcorn.books) 24 Авг 2020 в 8:12 PDT

Главная героиня провокативного романа японской писательницы не стремится соответствовать никаким нормам и не пытается достичь социального успеха. Она уже 18 лет живет одна, не хочет замуж, подрабатывает в мини-маркете, знает и любит там каждую полку и каждый товар. Интересно, что автор, так искусно заставляющая читателя усомниться в том, что "прилично", "положено" и "давно пора", также работает в мини-маркете на полставки.

"Человек у руля", Нина Стиббе

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 📚Издательство "Фантом Пресс"📚 (@phantompress) 2 Сен 2020 в 4:01 PDT

Мать разводится с отцом и переезжает с тремя не по годам смышлеными детьми из богатого лондонского дома в убогую деревню, где навоз, овцы и сплетни. Главная героиня в депрессии и непрерывно пишет пьесу. Дети ненавидят это ее занятие и намерены его прекратить. Они быстро приходят к выводу о том, что женщина с детьми и без мужчины — существо неполноценное, и срочно пытаются найти "человека у руля", чтобы вернуть матери статус и отбить у нее охоту писать. В ход идут все доступные особи мужского пола, от женатых до несовершеннолетних.

"Переплет", Бриджет Коллинз

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РИПОЛ классик (@ripolclassic) 20 Июл 2020 в 4:44 PDT

На что можно пойти, чтобы навсегда стереть из памяти неприятные воспоминания? Главный герой бестселлера Sunday Times — переплетчик необычной мастерской. К нему приходят те, кто навсегда хочет "запереть" свои секреты в специальных книгах, забыв о том, что их мучит. Ведь бумага все стерпит — даже пару скелетов в шкафу. Правда, однажды молодой человек находит на полке томик со своим именем на обложке….

"Анатомия заблуждений", Никита Пряхин

Большая книга по критическому мышлению, без которого не выплыть в современном море информации. Почему мы верим во всякую чушь? Какие аргументы запутывают собеседника "на ровном месте"? Как нам в обычной жизни помогут круги Эйлера и абдукция? Как отличать правду от фейков? Автор разоблачает популярные мифы и иллюзии и предлагает инструменты для принятия взвешенных решений.

"Быть Ивановым", Алексей Иванов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yury Buga (@ybuga) 24 Авг 2020 в 8:29 PDT

Автор бестселлера "Географ глобус пропил", романов "Тобол" и "Сердце Пармы" собрал свои ответы на лучшие вопросы читателей. В результате получилось огромное интервью, растянувшееся на 15 лет. Размышления о будущем России, вечное противостояние Москвы и провинции, секреты успеха — начинать читать можно с любой главы.

"Исчезновение Йозефа Менгеле", Оливье Гез

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Книжники» (@knizhniki_ru) 24 Авг 2020 в 1:21 PDT

Менгеле — один из самых известных и неуловимых преступников Второй мировой. Он жестоко издевался над заключенными Освенцима, а после войны бежал в Латинскую Америку, где и умер своей смертью через 30 лет. Журналист Оливье Гез написал биографию этого человека в форме исповеди — от первого лица.

"Внутренний рассказчик. Как наука о мозге помогает сочинять захватывающие истории", Уилл Сторр

Британский журналист и писатель предлагает перед тем, как начать сочинять, разобраться — как истории возникают в наших головах. Чтобы удержать внимание чужого мозга, нужно хорошо представлять себе, как он устроен и почему нам всем так важны сценарии и сюжеты. Книга рассказывает, как авторы используют знания о работе глубинных слоев подсознания, на примере "Гражданина Кейна", "Красоты по-американски" и других шедевров.

"Русские народные пословицы и поговорки", Владимир Сорокин

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Издательство Corpus (@corpus_books) 7 Авг 2020 в 6:19 PDT

Собирать русские пословицы и поговорки Сорокин начал еще в середине восьмидесятых. Правда, отправляться в отдаленные деревни в экспедиции ему не пришлось — "ходил" к героям созданного им же самим мира: это жители "Теллурии", странники "Метели" и обитатели "Сахарного Кремля". Получился гибрид русского фольклора с интернет-мемами.

"Билли Айлиш. Первая полная биография", Эдриан Бесли

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Издательство БОМБОРА 🌊 (@bomborabooks) 27 Авг 2020 в 4:11 PDT

Ей всего 18, но у нее уже пять премий "Грэмми" и больше 66 миллионов подписчиков в инстаграме. В новом фильме о Бонде, который выйдет в ноябре, главную музыкальную тему тоже доверили Билли Айлиш. В общем, к совершеннолетию вундеркинд вполне заслужила отдельную биографию.