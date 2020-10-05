Названы города России с самыми высокими и низкими зарплатами

СУХУМ, 5 окт - Sputnik. Самые высокие зарплаты оказались у жителей трех российских городов - Москвы, Южно-Сахалинска, Салехарда, самые низкие - в городе Шахты, Махачкале, Элисте и Иваново. Об это свидетельствует исследование РИА Новости.

Для оценки ситуации в этой сфере эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. На основе этой информации составлен рейтинг городов по уровню зарплат.

При этом уровень зарплат сильно отличается как от отрасли к отрасли, так и в региональном разрезе. Дифференциация в субъектах Федерации зачастую определяется разным экономическим укладом в регионах, а также уровнем цен на товары и услуги.

Как считали:

Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за январь-июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям.

Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 109 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Средние цены по городам взяты из базы федеральной службы государственной статистики. Объем потребления определен исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).

В рейтинг включены 100 крупных городов России (столицы субъектов Федерации и другие крупнейшие города по численности населения), в которых на начало этого года проживали более 65 миллионов человек.

Самая высокая зарплата

В первом полугодии 2020 года самая высокая зарплата оказалась в Москве и составила 103,1 тысячи рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг.

Вторым в текущем рейтинге стал Южно-Сахалинск, в котором средняя месячная зарплата составляет 97,4 тысячи рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг). На третьей строчке расположился еще один северный город — Салехард (94,9 тысячи рублей или 3,62 стандартного набора товаров и услуг).

На четвертом и пятом местах находятся Сургут (77 тысяч рублей) и Ханты-Мансийск (75,4 тысячи рублей).

Таким образом, четыре из пяти городов с высокими зарплатами находятся в северных регионах, где в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов.

Самая низкая зарплата

Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг в городе Шахты (Ростовская область) — 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тысячи рублей.

Невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в Махачкале (1,53), Элисте (1,65) и Иваново (1,65).

Согласно результатам исследования, пять городов из последних в рейтинге десяти — столицы Северо-Кавказских республик.

Невысокие показатели в этих населенных пунктах во многом объясняются слабостью экономик этих республик в сравнении с другими регионами, а также достаточно низким уровнем официальных зарплат.