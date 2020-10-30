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"Настоящая резня": ученые рассказали, как коронавирус действует на сердце

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (864)
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У тех, кто перенес COVID-19, могут остаться шрамы не только в легких, но и на сердечной мышце.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Причем серьезность осложнений не зависит от того, насколько тяжело протекала болезнь. Даже спустя полгода медики фиксируют у пациентов воспаление тканей сердца — в том числе у "бессимптомников". Стоит ли теперь ожидать всплеска инфарктов и миокардитов, читайте в материале Альфии Еникеевой для РИА Новости.

Сердечные шрамы

Одними из первых о вероятных осложнениях на сердце после COVID-19 заговорили китайские специалисты. В марте они обследовали 416 пациентов с подтвержденным коронавирусом и примерно у 20 процентов обнаружили серьезные повреждения сердечной мышцы. Кроме того, они привели данные, что в реанимационном отделении одной из уханьских больниц аритмию диагностировали у 44 процентов пациентов.

Медики предположили: нарушения в работе сердца — результат цитокинового шторма, потенциально опасной реакции организма, разрушающей ткани в очаге воспаления. В частности, так возникали миокардит и аритмия.

Уже в июле стало ясно, что повреждения могут быть долговременными. По данным специалистов из Германии и Италии, даже через два с половиной месяца после выздоровления у 78 процентов пациентов есть аномалии в работе сердца. У 60 процентов — признаки миокардиального воспаления. При этом степень ущерба не зависит от того, насколько тяжело болел человек. Серьезные осложнения встречались даже у тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Оказалось, вирус не просто вызывает воспаление в сердечной мышце, но и инфицирует ее клетки. В исследовании немецких ученых следы SARS-CoV-2 выявлены в тканях сердца более чем 60 процентов умерших от COVID-19. А у шестнадцати человек зафиксировали клинически значимые уровни вирусной нагрузки в сердечной мышце на момент смерти.

Настоящая резня

В начале сентября ученые из Института Гладстона в Сан-Франциско (США) опубликовали на сайте препринтов biorxiv снимки сердечной ткани, пораженной вирусом SARS-CoV-2. Изображения, сделанные на электронном микроскопе через 24, 48 и 72 часа после заражения, ужасали. Казалось, будто фрагменты волокон сердечной мышцы — саркомеры — разрезали скальпелем, как при хирургической операции. А в ядрах их клеток на месте ДНК зияли черные дыры.

Авторы работы назвали увиденное "резней" и отметили: повреждения совершенно не похожи на те, которые бывают при приобретенных или наследственных заболеваниях сердца.

Сравнив полученные результаты с образцами сердечной ткани умерших от коронавируса, они заметили сходные, хотя и не идентичные изменения. По словам исследователей, это объясняет, почему даже после выздоровления пациенты жалуются на одышку и слабость.

Насколько быстро восстанавливаются саркомеры, пока не ясно. Однако, по мнению ученых, даже краткосрочные повреждения повышают риск миокардита или инфаркта.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Сердечников станет больше

Директор Института трансляционных исследований Скриппса (США), знаменитый кардиолог Эрик Тополь в октябре систематизировал данные исследователей. В статье в журнале Science он написал: серьезные проблемы с сердцем наблюдаются почти у половины людей, переболевших COVID-19. Чаще всего речь идет о миокардите, аритмии, острой и хронической сердечной недостаточности, а также ограниченном некрозе кардиомиоцитов — мышечных клеток сердца.

Причем, подтвердил он, серьезные осложнения возникают и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно. Учитывая, что у 30-40 процентов заразившихся нет проявлений болезни, врач полагает, что сердечных патологий, связанных с COVID-19, будет намного больше, чем зарегистрировано сейчас.

По словам профессора Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, эксперта Лиги здоровья нации кардиолога Мехмана Мамедова, в России, как и во всем мире, в ближайшие месяцы количество сердечно-сосудистых заболеваний увеличится. Однако дело не только в осложнениях после COVID-19.

"В эпоху пандемии и самоизоляции многие больницы переквалифицировали для борьбы с новой инфекцией. Это, конечно, повлияло на пациентов-хроников, в том числе с кардиологическими патологиями. Ожидаемый рост, вероятно, обусловлен как уже имеющимися проблемами с сердцем, так и последствиями перенесенного коронавируса. Но, на мой взгляд, ожидать, что именно COVID-19 даст высокую заболеваемость, не стоит. По крайней мере, убедительных статистических данных пока нет", — сказал профессор в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, он подчеркнул, что осложнения зависят не только от тяжести течения инфекции, но и от множества других факторов: возраста, сопутствующих заболеваний, генетической предрасположенности. Но связь между COVID-19 и кардиологическими проблемами, безусловно, есть, и сбрасывать ее со счетов нельзя.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (864)

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