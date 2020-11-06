Обзор iPhone 12 Pro: что на самом деле представляет собой флагман Apple

СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. В новой модели iPhone много инноваций: корпус в стиле "четверки", стекло повышенной прочности и другая платформа. А вот камера, на первый взгляд, прежняя. Некоторые вообще считают этот телефон не таким уж новым. Корреспондент РИА Новости Кирилл Каримов протестировал устройство, чтобы понять, стоит ли оно своих денег.

Дизайн

Произошло то, о чем так долго мечтали поклонники, — возврат к строгим линиям iPhone 4 и 5. Критики даже попробовали раздуть: якобы грани настолько острые, что буквально впиваются в руку. Так вот — это неправда, смартфон удобный, никакого дискомфорта вы не почувствуете.

Но есть другие вопросы. Не будем повторяться про экранный вырез — в Apple продолжают настаивать, что без него Face ID невозможен, а покупателям в общем-то неважно. Но почему премиальная отделка торцов корпуса так собирает отпечатки пальцев? Это и есть та самая хирургическая сталь со специальным покрытием? Впрочем, это придирка — 99 процентов покупателей облачат iPhone 12 Pro в чехол.

Устойчивость нового стекла Ceramic Shield к механическому воздействию мы проверять не стали — первые тесты блогеров подтверждают, что новый iPhone гораздо крепче предшественника. А о высококачественной сборке и говорить не стоит, как и о защите от влаги и пыли по стандарту IP68.

Дисплей

Диагональ дисплея увеличилась — 6,1 дюйма против 5,8 у 11 Pro. Причем размеры не пострадали, а длина корпуса прибавила всего 2,7 миллиметра. Но, как бы в Apple ни пытались оправдаться, 60-герцовый экран во флагманском смартфоне сезона 2020-2021 — это очень и очень странно. Даже легендарная плавность анимации iOS не способна нивелировать разницу с матрицами, работающими на частоте 90 и 120 герц.

Экран iPhone 12 Pro очень напоминает матрицу предшественника — яркий OLED с фирменным True-tone. Apple вместе с поставщиками раз за разом удается избегать мерцания, столь свойственного дисплеям на органических диодах. В целом у iPhone 12 Pro приятный в использовании экран с привычно правильной цветопередачей.

Камеры

Три камеры, каждая по 12 мегапикселей. Вроде никаких нововведений — ни запредельного разрешения, ни сложных объективов, ни модного 8K-видео. Но изменения все-таки есть.

Так, сверхширокоугольный сенсор научили подавлять неизбежные для подобной оптики искажения по краям кадра. Да еще и наделили ночным режимом. В результате снимки выходят приятными, но модулю не помешал бы автофокус.

У модуля телефото хоть и все тот же двукратный зум, качество снимков (субъективно) повысилось. О базовом сенсоре сказать практически нечего — снимки по-прежнему резкие и контрастные, а режим HDR значительно улучшили.

Добавили проприетарный аналог записи видео в HDR10+ — Dolby Vision. Правда, чтобы оценить разницу, нужен монитор или компьютер, поддерживающий этот стандарт. Но можно и на экране смартфона разглядывать.

Вообще, съемка видео — важное достоинство iPhone, и сомневаться, что 12 Pro станет любимчиком у блогеров, не приходится. Оптическая стабилизация прекрасно отрабатывает тряску, светосильный объектив основного сенсора неплохо справляется с плохим освещением, а моментальное переключение между сенсорами делает съемку еще увлекательнее.

Оценить на глаз, как выросла скорость фокусировки благодаря лидару, сложно — iPhone и предыдущего поколения фокусировались быстро и без ошибок. Но у черного круга есть преимущества. Например, он позволяет точно измерять длину предметов и даже считать площадь прямоугольников. И этим точно будут пользоваться. Как и 3D-сканированием, о которой уже заявили разработчики стороннего софта.

Производительность, память и коммуникации

"Сердце" iPhone 12 Pro — новейший чипсет Apple A14 Bionic. Кстати, именно он ляжет в основу новых процессоров для компьютеров Mac, что намекает на высокую производительность платформы.

В типовом же сценарии использования трудно уловить разницу с любым другим iPhone последних двух лет — система работает именно так, как от нее ожидаешь. Конечно, в этом есть и заслуга iOS 14, получившей много приятных дополнений.

Хоть в Apple традиционно не раскрывают объем оперативной памяти смартфона, энтузиасты выяснили, что он составляет шесть гигабайт. Это на два гигабайта больше, чем у предшественника, что хорошо сказалось на многозадачности — смартфон уверенно держит в памяти сразу несколько запущенных игр, не пытаясь их перезапустить. И если уж зашла речь об играх, следует сказать, что даже продвинутый тайтл запустится на iPhone 12 Pro на самых высоких настройках графики. Есть, правда, довольно спорный момент: при пиковой нагрузке смартфон сильно греется в области кнопки включения. Настолько, что кому-то покажется неприятно его держать. Правда, откровенного троттлинга это не влечет, а система охлаждения справляется с нагревом быстро. Возможно, это особенность тестового экземпляра.

В этом поколении Pro-версия получила три варианта встроенной памяти — 128, 256 и 512 гигабайт. Конечно, за увеличение "базы" придется доплатить. Однако отказ от 64-гигабайтной версии стоит только приветствовать, ведь в 2020-м такие накопители ставят даже в бюджетники на Android за десять тысяч рублей.

На презентации много времени уделили поддержке 5G — все-таки Apple сильно затянула с переходом в эру мобильных сетей пятого поколения.

Впрочем, для россиян эта функция — лишь повод для переплаты. Купить версию без 5G нельзя — в Apple решили для всех рынков сделать поддержку этой сети на уровне железа.

А вот в остальном интерфейсы и коммуникации прежние — Wi-Fi 6, россыпь стандартов навигации, NFC и прочее.

Безопасность

Несмотря на ожидания фанатов, Apple не реабилитировала Touch ID в новом поколении iPhone (хотя на iPad сканер отпечатков пальцев прекрасно сосуществует вместе с распознаванием лиц). Face ID, конечно, хорош — это самая продвинутая и функциональная система идентификации пользователей на рынке смартфонов. Но в разгар пандемии вскрылся очень серьезный недостаток — система не работает, когда вы в маске.

Собственно, проблема обнаружилась еще в феврале. И, казалось бы, добавь дактилоскопический сенсор в кнопку включения — и юзерам, вынужденным буквально жить в масках, будет проще. Но нет. Остается надеяться на iPhone 13.

Автономность

Формально емкость аккумулятора iPhone 12 Pro немного меньше, чем у 11 Pro. На это пришлось пойти из-за уменьшения толщины корпуса. Но, как утверждают в Apple, это не сказалось на времени работы смартфона, которое, если сравнивать с аналогами на Android, не такое и продолжительное. iPhone 12 Pro при типичном использовании (браузер, мессенджеры, разговоры и прослушивание музыки по Bluetooth) просился на зарядку уже к позднему вечеру, так что ни о каких двух днях говорить не приходится.

И надо бы здесь вспомнить про комплект поставки, в который не доложили блок питания. Но серьезно, у кого из нас дома не скопились горы зарядок? Возможно, в Apple и поторопились, тем более психологически тяжело смотреть на топовый смартфон без привычного аксессуара. Однако кто-то же должен был встать и сказать индустрии: ребята, давайте меньше использовать пластика, океаны и так задыхаются от плавучих островов мусора. В общем, как относиться к одинокому проводу (теперь это USB C — Lightning), решать только вам.

От совместимой быстрой зарядки iPhone 12 Pro берет 50 процентов заряда за первые полчаса. На полный аккумулятор уйдет около двух часов. С беспроводной зарядкой Qi будьте готовы подождать — скорость очень небольшая. Вся надежда на MagSafe, который на момент тестирования еще не был доступен в России.

Итог

Раньше в Apple выпускали модель, а через год показывали ее версию с приставкой S. И, говоря откровенно, iPhone 12 Pro смотрится именно как модифицированный 11 Pro. Корпус новый, а экран без особых изменений. Добавили 5G, но кого им в конце 2020 года удивишь? Но модернизация приятная. Правда, за нее придется заплатить — базовая версия на 128 гигабайт оценена в 99 990 рублей. Хотя в эпоху, когда китайские производители не стесняются продавать свои флагманы за 80 тысяч и выше, разве это большие деньги за новый iPhone?

Плюсы

Выдающаяся производительность

Одна из лучших камер на рынке

Новый дизайн

Продолжительный жизненный цикл модели

Минусы