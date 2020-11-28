Православные христиане вступили в Рождественский пост

Православный мир 28 ноября вступил в сорокадневный Рождественский пост. О том, что можно принимать в пищу и как правильно вести себя в пост, читайте в материале Sputnik.
История Рождественского поста
Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства.
Православная церковь соблюдает всего четыре многодневных поста – Великий пост перед Пасхой, Петров после Троицы, Успенский в августе и Рождественский. Кроме того, есть в году и три однодневных. Также православные должны поститься в среду и пятницу. В итоге – более 280 постных дней за год.
Упоминания о Рождественском посте встречаются с IV века в творениях блаженного Августина, святителя Филастрия, святого Амвросия Медиоланского. В V веке о древности этого поста писал Лев Великий. Первоначально он длился от одной до двух недель.
На соборе 1166 года при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле было решено, что все христиане должны хранить пост перед Рождеством в течение 40 дней. Поэтому в церковном уставе этот пост именуется "Четыредесятницей", так же, как и Великий пост.
Рождественский пост также называют Филипповым, потому что он берет начало после 27 ноября, дня памяти апостола Филиппа.
Как питаться в Рождественский пост
Как и Петров пост, Рождественский не является строгим, в отдельные дни разрешается есть рыбу. Хотя ближе к своему окончанию, со 2 по 6 января пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется.
В пост рекомендуется на весь период отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, молока, а также молочных продуктов.
Однако разрешены все продукты растительного происхождения, в числе которых фрукты, овощи и корнеплоды, а также грибы и каши на воде.
В первый день поста традиционно готовят постную кутью, которой угощают гостей.
Больные люди должны соблюдать пост в той мере, в какой это согласуется с приемом лекарств и с предписаниями врачей.
Цель любого поста — упражнение в воздержании, очищение души от страстей и греховных помыслов, подчинение тела и души духу. Поэтому пост — это отказ не только от определенной пищи, но и от вредных привычек и увеселений, это время раздумий и усердных молитв. Святитель Иоанн Златоуст, которого почитают православные верующие, также считал, что "постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности".
Правила питания по монастырскому Уставу
Правила, установленные монастырским Уставом, обязательны для исполнения монахами. Мирянам не обязательно придерживаться всей строгости этих правил, они руководствуются жизненными обстоятельствами, состоянием здоровья и особенностями организма.
Начиная с 28 ноября, до праздника святителя Николая, 19 декабря включительно, по понедельникам разрешается горячая пища без масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыба. По средам и пятницам предписывается сухоядение - хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
В период с 20 декабря по 1 января по вторникам и четвергам уже нельзя есть рыбу – разрешается горячая пища с маслом. Правила питания в остальные дни недели не меняются.
2-6 января – период предпразднества Рождества Христова, наиболее строгая часть поста. В эти числа по понедельникам, средам и пятницам предписывается сухоядение, по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям – горячая пища с маслом.
В праздник Рождественский сочельник, 6 января, запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды, после чего принято кушать сочиво, вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом.
В такие церковные праздники как Введение Богородицы во храм, 4 декабря, и святителя Николая, 19 декабря, по понедельникам, средам и пятницам можно кушать рыбу.
Когда заканчивается Рождественский пост
Рождественский пост завершается 6 января Навечерием Рождества Христова, или Рождественским сочельником. В Сочельник православные христиане особенно готовятся к наступающему празднику.
По окончании Божественной литургии перед свечой, знаменующей Вифлеемскую звезду, священники поют тропарь и кондак праздника Рождества Христова.