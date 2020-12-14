Специалисты рассказали, как выбрать искусственную елку

Если правильно выбрать искусственную елку, правильно ее хранить и эксплуатировать, то она может прослужить больше десяти лет.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Качественная искусственная елка при правильном хранении может прослужить не менее десяти лет, говорится в исследовании Роскачества.

Как эксплуатировать

Отмечается, что лучше всего хранить елку в прохладном сухом и темном помещении, чтобы "хвоя" не потеряла цвет. Лучше держать елку подальше от отопительных приборов.

Искусственные елки в основном изготавливают из полиэтилена или поливинилхлорида, гораздо реже — из резины, часто - в комбинации с другими полимерами.

При выборе искусственной ели рекомендуется провести рукой против иголок: выпадение, выгибание и ломкость будут говорить о некачественном товаре. Лучше отдавать предпочтение изделиям с металлическим каркасом, на ветках и корпусе не должно быть трещин и выпирающих железных частей.

Искусственная елка не должна пахнуть. Рекомендуется проверить наличие или отсутствие вредных химических веществ в исходных материалах, так как электрическую гирлянду можно вешать только на огнеустойчивую елку.

Не стоит покупать елки, которые были произведены несколько лет назад, чем старше искусственная елка на момент покупки, тем меньше она сможет прослужить.

Эксперты советуют протереть елку из ПВХ перед использованием тканью с небольшим количеством касторового масла: это смягчает материал и продлевает ему жизнь. Что касается пожароопасности, то обычно в состав елок добавляют небольшое количество специальных веществ, которые будут препятствовать распространению пламени, а также поглощать дым. Но если в составе елки есть эластомер (резина), который горит очень хорошо, то с такой елкой нужно быть вдвойне осторожными, отмечает Роскачество.

Как утилизировать

Искусственные елки не принимают в переработку из-за их неоднородного состава, поэтому они, либо попадают на свалку, где вызывают закисление грунтовых вод, либо сжигаются, выделяя канцерогены в атмосферу. Эксперты советуют покупать искусственные ели для долгой эксплуатации и сохранять у себя на долгие годы.