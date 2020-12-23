Тысяча и одна задача: что нужно успеть сделать перед Новым годом

Праздник к нам приходит, а вместе с ним и много задач, которые нужно успеть решить. Корреспондент Sputnik подготовила обзор того, что нужно не забыть сделать перед Новым годом.

До Нового года осталось меньше недели, самое время задуматься над тем, какие дела остались недоделанными в прошлом году и что вам предстоит сделать перед праздниками.

Готов ко всему

В этом году, помимо гороха к салату, сладостей, фруктов, мяса и разных деликатесов к столу нужно успеть купить свечи. К сожалению, в абхазских реалиях это мера не для создания романтической новогодней атмосферы, а для того, чтобы быть готовым к отключению света по республике. Энергетики дают неутешительные прогнозы – техника в большинстве подстанций по стране уже давно должна оформлять пенсионное удостоверение и может не выдержать нагрузок от печей и плит трудолюбивых абхазских домохозяек.

Словом, планируя бюджет к Новому году, постарайтесь отложить средства на покупку как минимум свеч и фонариков. Если в новогоднюю ночь вы все же хотите посмотреть голубые огоньки и советские фильмы, а не слушать проклятья в адрес правительства, стоит подкопить на дизель.

Самые предусмотрительные могут запастись и партиями антисептиков и защитных масок. Неизвестно, какую "волну" коронавируса принесет нам грядущий год.

Посмотреть новогодние фильмы

Если в вашем районе нет проблем со светом, самая пора накупить сладостей, заварить горячее какао, взять в напарники любимого человека и приступить к просмотру любимых рождественских комедий.

Дела делами, а семь частей Гарри Поттера себя сами не посмотрят, английский премьер-министр из "Реальной любви" сам известный танец не станцует, а Гринч ничего не украдет.

К тому же в бесснежной Абхазии новогодние фильмы – одна из немногих возможностей создать праздничное настроение.

Все, что на потом

Взгляните в глаза своим страхам – настало время перемыть и погладить метры ваших штор. Если только мысль об этом нагоняет на вас апатию, убедите себя и членов семьи, что окна нуждаются в реновации, и приобретите новые шторы, а заодно и паровой утюг.

Избежать генеральной уборки вряд ли удастся. Смиритесь с этой мыслью, включите любимую музыку, распределите обязанности членов семьи (или отправьте их за продуктами, если вам комфортнее убирать одной) и приступите к героической миссии. Все это лучше сделать за пару дней до праздника, иначе не исключено, что придется делать работу дважды.

А что поесть

Заранее продумайте меню новогоднего стола. Сделать это не так сложно, фудблогеры уже заполонили Instagram и остальные социальные сети рецептами салатов, которые с легкостью могут заменить старый добрый "оливье".

Чем раньше вы будете знать, чем удивлять гостей за столом, тем раньше будет можно закупиться необходимыми продуктами и не стоять в очередях в магазинах, в страхе подхватить коронавирус.

Горящие дедлайны

Вступите в новый год с чистой совестью, закройте все "хвосты", что висят на вас еще с прошлого года и которые вы ежедневно откладываете на потом.

Если сдать все долги до Нового года, то, возможно, что в начале грядущего года у вас появятся бонусом еще несколько выходных дней, которые можно посвятить себе или семье.

Обновить гардероб

Новый год – сезон распродаж и больших скидок. Если каждое утро вы тратите время из-за того, что "нечего надеть", самое время обновить гардероб, потратив на это меньше, чем планировалось.

Ходят слухи, что психологически скидки сильно влияют на мужское восприятие покупки новой шубы или сапог, которые "как давно я их хотела".

Чудо своими руками

Для детей Новый год – время волшебства и исполнения желаний. В этом году из-за ограничений малыши будут лишены новогодних спектаклей, представлений.

Но "сказку" можно создать и самим, и для этого не обязательно тратиться на аниматоров. Придумайте интересную новогоднюю историю с квестами и играми, подключите родственников, подберите костюмы из бабушкиного сундука. Немного фантазии, и новогоднее представление для детей готово.

Купить подарки

Ну, куда же без подарков на Новый год. Купить их лучше заранее, а еще раньше лучше узнать, чего именно хотят ваши родственники и друзья, чтобы не ошибиться с выбором.

Задуматься о подарках в Абхазии лучше хотя бы за месяц, ведь многое придется заказывать онлайн из других стран, а ждать придется как минимум неделю. Чем раньше вы приобретете подарки, тем больше времени у вас будет заняться другими делами в предновогодней суете.