20:13 03 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.88
  • EUR90.79
Поиск

Названы самые популярные посты в Instagram в 2020 году

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/1f/1031199671.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/society/20210103/1031564547/Nazvany-samye-populyarnye-posty-v-Instagram-v-2020-godu.html

Публикации о смерти известных спортсменов в 2020 году набрали наибольшее количество отметок "нравится".

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Приложение Instagram составило список десяти самых популярных постов 2020 года, которые набрали больше всего лайков. Об этом пишет издание Billboard.

На первом месте оказался футболист Криштиану Роналду. Его публикация о смерти легендарного форварда Диего Марадоне, которого не стало в ноябре прошлого года, набрала 19,7 миллиона лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Второй самый популярный пост в прошлом году был опубликован на официальной странице актера Чедвика Боузмана, в котором сообщили о его смерти от рака в возрасте 43 лет. Публикация собрала 19,1 миллиона лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Chadwick Boseman (@chadwickboseman)

Третье место занял пост футболиста Лионеля Месси, также опубликованный в память о Диего Марадоне. Пост набрал 16,4 миллиона лайка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

В десятку самых популярных постов включили также телезвезду Кайли Дженнер. Фотография, на которой появляется рэпер Трэвис Скотт вместе с их общей дочерью Сторми, набрала 16 миллионов лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Пятую строчку занял баскетболист Леброн Джеймс. Публикация, которой он почтил память баскетболиста Коби Брайанта, оценили 15,4 миллиона пользователей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LeBron James (@kingjames)

Шестое место занял пост певицы Арианы Гранде, которая объявила о своей помолвке с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом. Сообщение понравилось 15,3 миллионам подписчиков (сейчас эта цифра увеличилась до 15,5 миллиона).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Оставшиеся места: седьмое, восьмое, девятое и десятое между собой поделили Кайли Дженнер и Криштиану Роналду.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Вечеринки и прыжки в реку: как в разных странах отмечали Новый год
Дедушка-бариста покоряет TikTok с авторским кофе
Способы сохранения елки
Как сохранить новогоднюю елку
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться