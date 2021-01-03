Названы самые популярные посты в Instagram в 2020 году

Публикации о смерти известных спортсменов в 2020 году набрали наибольшее количество отметок "нравится".

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Приложение Instagram составило список десяти самых популярных постов 2020 года, которые набрали больше всего лайков. Об этом пишет издание Billboard.

На первом месте оказался футболист Криштиану Роналду. Его публикация о смерти легендарного форварда Диего Марадоне, которого не стало в ноябре прошлого года, набрала 19,7 миллиона лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Второй самый популярный пост в прошлом году был опубликован на официальной странице актера Чедвика Боузмана, в котором сообщили о его смерти от рака в возрасте 43 лет. Публикация собрала 19,1 миллиона лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chadwick Boseman (@chadwickboseman)

Третье место занял пост футболиста Лионеля Месси, также опубликованный в память о Диего Марадоне. Пост набрал 16,4 миллиона лайка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Messi (@leomessi)

В десятку самых популярных постов включили также телезвезду Кайли Дженнер. Фотография, на которой появляется рэпер Трэвис Скотт вместе с их общей дочерью Сторми, набрала 16 миллионов лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Пятую строчку занял баскетболист Леброн Джеймс. Публикация, которой он почтил память баскетболиста Коби Брайанта, оценили 15,4 миллиона пользователей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LeBron James (@kingjames)

Шестое место занял пост певицы Арианы Гранде, которая объявила о своей помолвке с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом. Сообщение понравилось 15,3 миллионам подписчиков (сейчас эта цифра увеличилась до 15,5 миллиона).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ariana Grande (@arianagrande)

Оставшиеся места: седьмое, восьмое, девятое и десятое между собой поделили Кайли Дженнер и Криштиану Роналду.