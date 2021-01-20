"Челночный" дипломат: какую роль сыграл Борис Пастухов в истории Абхазии

На 88-м году жизни в Москве скончался советский и российский политик Борис Пастухов. Sputnik вспоминает о роли политика в судьбе Абхазии в годы Отечественной войны.

Российский и советский дипломат Борис Пастухов родился в Москве 10 октября 1933 года. В 1958 году он окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана и в том же году был назначен первым секретарем Бауманского райкома ВЛКСМ Москвы, а также занимал должности секретаря ЦК ВЛКСМ, председателя Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

В 1986 году Пастухов был назначен на пост Чрезвычайного и Полномочного посла СССР в Дании и проработал на этой должности три года. В 1989 году политик занял должность посла СССР в Афганистане, а в 1992 году стал первым заместителем министра иностранных дел России. В этой должности он принимал участие в переговорах во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Sputnik, Асмат Цвижба

Задача – остановить кровопролитие

14 мая 1994 года было подписано Соглашение о прекращении огня и разъединении сил между Абхазией и Грузией. Пастухов участвовал в переговорах в качестве представителя президента России. Соглашение официально закрепило обязательства Абхазии и Грузии отказаться от применения силы или угрозы ее применения против друг друга.

По обе стороны реки Ингур были созданы 12-километровые зоны безопасности, в которых не должна была находиться тяжелая боевая техника.

На основании Соглашения и последующего решения Совета глав государств СНГ в зоне грузино-абхазского конфликта с июня 1994 года были размещены Коллективные силы СНГ по поддержанию мира, полностью укомплектованные российскими военнослужащими.

Соглашение также предусматривало, что под контролем представителей КСПМ СНГ и Миссии военных наблюдателей ООН, при участии представителей сторон из Кодорского ущелья будут выведены войска Грузии в места их дислокации за пределами Абхазии, а в Кодорском ущелье организовано регулярное патрулирование миротворческих сил и международных наблюдателей.

В интервью радио Sputnik сам Пастухов рассказывал, что главной целью Соглашения было "остановить кровопролитие между сторонами", и российская сторона не ставила перед собой "хитрых целей".

"Представители абхазской и грузинской делегаций работали очень много и плодотворно, а Россия "моталась" между сторонами конфликта, пытаясь свести позиции сторон, что было очень сложно. Представители делегаций вели себя достойно, как настоящие партнеры по переговорам. Каждый отстаивал позицию своей стороны до конца, нам потребовалось незаурядное мастерство, чтобы свести точки зрения. В итоге все были довольны. Это соглашение чрезвычайной важности. Оно прежде всего показало сторонам, что мы можем и обязаны договориться", - добавил он.

Челночная дипломатия

Важную роль сыграл Борис Пастухов и в переговорах Абхазии и Грузии в годы Отечественной войны. Он принимал участие в переговорах во время подписания Соглашения о прекращении огня между сторонами и механизме контроля за его соблюдением 27 июля 1993 года в Сочи. Тогда Пастухов был представителем президента Бориса Ельцина. В дипломатических кругах деятельность политика в это время назвали "челночной дипломатией".

"Пастухов больше двух суток не оставался в одном городе. Он метался из Москвы в Гудауту, из Гудауты в Тбилиси, из Тбилиси опять в Москву. Он передавал мнение каждого лидера другой стороне и пытался привести всех к общей договоренности. Но с самого начал войны президент Ардзинба говорил, что существует только одно завершение войны — это вывод грузинских войск из Абхазии. Он говорил это в самые тяжелые дни, и абхазская сторона продолжала следовать этому до последнего часа. Такая последовательность, если можно так сказать, была вознаграждена. Но, не достигнув успеха в бою, с нами никто не стал бы считаться", — вспоминает историк Аслан Авидзба.





Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба отметил, что у Пастухова было "теплое" отношение к республике.

"Когда он был заместителем министра иностранных дел, я с ним часто общался. Он непосредственно занимался вопросами Абхазии. В то время политика России по отношению к Абхазии была очень противоречивой, приходилось спорить иногда эмоционально, но все равно чувствовалось его теплое отношение к Абхазии", - сказал он.

Российский и советский политик, дипломат, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов скончался на 88-м году жизни в среду, 20 января.

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