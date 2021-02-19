Какой вакциной от COVID лучше привиться: пять главных мифов о вакцинации

Какую вакцину стоит выбрать людям со слабым иммунитетом, почему все прививки от коронавируса состоят из двух компонентов и сколько времени после вакцинации сохраняются антитела? Ответы на вопросы – в обзоре Sputnik.

Данара Курманова, Sputnik

Еще год назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Регистрацию вакцин от COVID-19 разрешили в экстренном порядке.

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А вакцина от коронавируса уже существует? Результаты Все опросы

Результат – к началу 2021 года в мире разрабатывали 200 вакцин от коронавирусной инфекции. А некоторые уже запущены в серийное производство – например, российская вакцина "Спутник V" или американская "Moderna". Ранее о подготовке к массовому производству заявляли разработчики китайской "SinoPharm".

Какой вакциной лучше прививаться пожилым, а какой – аллергикам? Правда ли, что любая вакцина может быть опасной? Все эти вопросы Sputnik задает международным ученым-вирусологам.

Миф 1. Антитела держатся лишь 3-4 месяца?

Зачем прививаться, если вакцина все равно не действует долго? Так объясняют свой отказ от прививок COVID-диссиденты и приводят в качестве аргумента показатель "3-4 месяца». Якобы ровно столько времени сохраняются в человеческом организме антитела, образовавшиеся после вакцинации. Есть лишь одно "но": эту цифру не подтверждает ничего, кроме анонимных вбросов в социальных сетях.

"Откуда эта цифра взялась? В интернете? Ну, интернету, наверное, виднее, чем вирусологам, - заявил Sputnik профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. – На самом деле любая вакцина от коронавируса – новая, поэтому точную цифру вам никто не назовет, но это не 3-4 месяца. Прогнозируемый иммунитет после вакцины – год. Может, он будет держаться больше, но это покажет время".

Между тем, в конце января стало известно, что иммунитет у привитых "Спутником V" сотрудников Центра им. Гамалеи сохраняется уже 9 месяцев.

Миф 2. Может ли вакцинация быть опасной?

Прививаться можно не всем. В России существуют постоянные противопоказания для вакцинации от коронавируса: это лучевая терапия, проведенная в течение последнего года, беременность, период грудного вскармливания или тяжелые аллергические реакции.

Однако эти ограничения не связаны с тем, что вакцины от COVID-19 были созданы недавно. Абсолютно у всех существующих вакцин есть инструкции с рекомендациями и предостережениями для людей с проблемами здоровья. Например, у онкобольных часто бывает снижена иммунная функция, поэтому вакцина в их случае может быть менее эффективной. При этом онкопациентам не запрещено проходить вакцинацию, но прежде чем принимать решение о прививке, им обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

Прежде чем поступить в массовый оборот, вакцина проходит множество испытаний, поэтому она не может быть опасной, говорит Анатолий Альтштейн. "Как показывает статистика смертей от коронавируса, некоторым людям особенно опасно заболеть. Когда проходили промежуточные испытания вакцины "Спутник V", звучала критика, что исследования проводили на 20 тысячах человек, а другие компании проводили на 40 тысячах. Но, во-первых, 20 тысяч человек – это тоже большая цифра, а во-вторых, с ними все хорошо, они живы и здоровы. Когда речь идет о таком количестве людей, скрыть какие-то отрицательные явления было бы невозможно", - объясняет он.

К слову, авторитетный медицинский журнал "The Lancet", издаваемый в Великобритании с 1823 года, уже опубликовал международную экспертную оценку вакцины "Спутник V". По данным экспертизы, третья фаза клинических исследований показала эффективность вакцины в 91,6%.

Миф 3. Если вакцина вводится в два компонента, значит, она тяжелая

Вакцину от коронавируса часто сравнивают с вакциной от гриппа, но это неверно, поясняет Анатолий Альтштейн.

"У людей уже давно сформирован определенный иммунитет к гриппу, и прививаются от него обычно каждый год", - говорит он.

Коронавирус нового типа для человеческого организма – явление новое, иммунитет к нему еще не образовался, и прививок от него ранее не делали. Поэтому все существующие вакцины вводятся в два этапа, чтобы сформировать стойкий иммунитет. Именно два компонента обеспечивают высокий уровень действенности вакцин – так, клинические испытания российской "ЭпиВакКороны" показывают стопроцентную эффективность, а китайская вакцина "SinoPharm" подтвердила эффективность почти в 80%. Для сравнения: вакцина от гриппа состоит из одного компонента, но и защищает организм на 60% в среднем.

Более того, число компонентов вакцины – это просто алгоритм. Вакцина от гепатита В, например, состоит из трех фаз, поскольку инфекционность вируса гепатита очень высока (в 50 раз выше инфекционности ВИЧ). Многое зависит от состава вакцины – "Спутник V" считается более универсальной, потому что разработана на основе вируса, лишенного гена размножения, и благодаря ему может бороться еще и с мутантными штаммами коронавируса. А "ЭпиВакКорона" состоит из искусственно синтезированных белков вируса, поэтому является самой малоаллергенной.

Миф 4. Пожилым людям прививаться нельзя

До конца декабря прошлого года представителям старшего поколения не рекомендовали прививаться от коронавируса, а затем запрет был снят. И это обычная практика, рассказывает Sputnik вирусолог, доктор медицинских наук, вице-президент РАЕН Виктор Зуев.

"К людям старше 60 лет относятся бережно, поэтому при создании вакцин сначала постепенно накапливают данные о безопасности для людей разного возраста, - говорит он. – Все-таки организм молодого человека и пожилого отличаются, поэтому в различные возрастные группы вакцину продвигают шаг за шагом. Я сам человек, который относится к группе 90+, я 1929 года рождения, и супруга моя того же возраста. Мы уже привились и не почувствовали ничего".

© Sputnik Сравнение вакцины от Covid-19

Об отсутствии рисков вакцинации среди пожилых ранее говорил и профессор генной терапии Оксфордского университета Лен Сеймур, оценивавший эффективность вакцины "Спутник V".

"Данные демонстрируют, что вакцина "Спутник V" хорошо действует, в том числе, в когорте участников в возрасте 60 лет и старше. Это впечатляющий прогресс и важный вклад в мировую борьбу с COVID-19", - заявил он.

Оценка Сеймура основывается на цифрах: среди 2144 добровольцев старше 60 самому пожилому участнику испытаний на момент проведения исследования исполнилось 87 лет. В ходе исследования не было зарегистрировано ни одного серьезного побочного эффекта, зато у всех участников сформировался клеточный иммунный ответ, защищающий их от тяжелой формы коронавируса.

Миф 5. Россия зарегистрировала вакцину первой в мире, значит, вакцина недоработана

Ошибка многих обывателей – считать, что если пандемия – новая, значит, вакцину сделали на раз-два-три, говорит Виктор Зуев. Вирусология как наука всегда стремится работать на опережение. То есть заболевание может быть новым, но в процессе создания антидота ученые всегда пробуют технологии, над которыми работают уже много лет.

"К тому же к "Спутнику V" фактически шли 25 лет, - объясняет Зуев. – Изначально технологию, которая используется для изготовления этой вакцины, разрабатывали для создания лекарства от детских генетических заболеваний. Но в процессе стало ясно, что технология подходит для вакцины от лихорадки Эбола, а ее смертоносность намного выше, чем от коронавируса".

По официальным данным, международный патент на вакцину против лихорадки Эбола был выдан центру имени Н. Ф. Гамалеи в 2017 году. При создании вакцины от коронавируса ученые использовали ту же технологию. Как ранее подчеркивал руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург, никакой гонки вакцин не было – просто предыдущий опыт "позволил в кратчайшие сроки повторить то, что было уже сделано".