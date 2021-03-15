Великий пост: история, смысл, правила и запреты

У православных начался Великий пост – самый продолжительный в году. Он завершится 2 мая, на эту дату в 2021 году выпадает Пасха.

Великий пост, самый строгий и продолжительный из всех четырех многодневных постов, установленных Православной церковью, начался 15 марта после Прощеного воскресения.

В Великий пост люди очищают себя молитвой, постом и покаянием, чтобы с чистой душой и телом встретить Воскресение Христово.

Поэтому Великий пост — первый из многодневных постов в году, цель которого добиться внутренних качественных изменений, это не просто отказ от пищи скоромной, но и от пагубных страстей и греховных мыслей.

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Великий пост

Соблюдение Великого поста является добровольным актом и носит глубоко индивидуальный характер. Мирянам для того, чтобы поститься, по церковному уставу необходимо получить благословение духовника, потому что христиане перед вхождением в пост должны духовно подготовиться, пройти таинство исповеди.

Свободное время в период всего Великого поста нужно посвящать молитвам, смирять желания в еде, исключать любые излишества и стремиться к более уединенному образу жизни.

Начинать поститься без какой-либо подготовки бывает сложно, да и здоровью можно навредить, если не знать, как правильно питаться.

На протяжении семи недель, православный, соблюдающий пост, должен отказаться от мясных и молочных продуктов, а также ограничить приемы пищи в день.

Каждый человек должен сам определить свою меру поста, сколько в сутки ему нужно еды и питья, и постепенно уменьшать количество, сводя к минимуму, необходимому для жизни, поясняют священнослужители.

Но пост — в первую очередь воздержание от обильной пищи, а не истощение тела, поэтому постное меню должно быть разнообразным и богатым витаминами.

От поста освобождаются тяжело больные люди, военные, рабочие, занимающиеся тяжелым физическим трудом, путешественники, беременные женщины, кормящие матери, а также дети до семи лет. С семи до 14 лет дети могут держать пост только по средам и пятницам. А после 14 лет подросток сам должен выбрать, соблюдать ему пост или нет.

Что можно и нельзя есть

В Великий пост, как и любой другой, самый строгий запрет из продуктов накладывается на мясо, так как считается, что насильственная смерть животного, мясо которого впоследствии мы едим, накладывает свой отпечаток.

В Библии сказано, что пища для людей в раю была только растительная, и что все животные, созданные Богом, были нужны людям. Исходя из этого, соответствующим должно было быть и отношение к ним, поэтому при потопе все были спасены – "каждой твари по паре".

Спасать рыбу во время потопа не было надобности. Кроме того, считается, что рыбы не испытывают страха и эмоций, свойственных другим животным, при убийстве. В обычные дни поста рыба входит в число запретных продуктов, однако разрешена на некоторые праздники.

В период Великого поста можно готовить различные каши — гречневую, кукурузную, овсяную, гороховую, перловую, фасолевую и другие, а также постные супы, плов, котлеты, макаронные изделия, салаты и так далее.

Овощи можно и нужно есть любые, которые существуют в природе: капусту всех видов, картофель, морковь, помидоры, огурцы, свеклу, редис, лук, зеленую фасоль и другие.

Для поддержания здоровья, в период Великого поста важно есть много свежей зелени и болгарского перца, которые богаты необходимыми для организма витаминами и минералами.

Фрукты можно есть любые, доступные в этот сезон — яблоки, груши, бананы, апельсины и так далее. Добавить в постное меню можно варенья, сухофрукты, соленья, мед, орехи и специи.

Календарь поста

От пищи принято полностью отказываться, по церковным канонам, в первый день поста — в Чистый понедельник и Великую пятницу (последняя пятница перед Пасхой).

В целом составлять меню постной кухни по церковному уставу нужно, соблюдая следующие принципы: в первую и последнюю (Страстную) недели Великого поста, а также по понедельникам, средам и пятницам — сухоядение, то есть допускается употреблять хлеб, воду, фрукты, овощи.

Вкушать в эти дни можно постный хлеб и термически необработанную пищу. То есть сырые овощи и фрукты, а также сухофрукты, орехи, мед. Чай и компот принимать в эти дни также не рекомендуется.

В такие дни приготовьте себе салаты из овощей и фруктов, фруктовые можно заправить медом. Так, например, нарежьте любые фрукты – груши, апельсины, яблоки, бананы, добавьте изюм, нарезанные сухофрукты и орехи, и заправьте все это жидким медом. Получится вкусно и очень полезно.

По вторникам и четвергам можно есть горячую пищу растительного происхождения без масла, а в субботу и воскресенье – разрешается пища растительного происхождения с постным маслом.

Во время Великого поста церковным уставом рыбу, признанную полупостной пищей, есть разрешается два раза — на Благовещение и в Вербное воскресенье.

Естественно, главный смысл поста — это духовное очищение, а также отказ от определенных продуктов, пагубных страстей, злобы, дурного настроения и раздражительности. Но даже в пост хочется разнообразия, а также полакомиться сладким, хотя бы изредка.

В последние годы, к радости постящихся сладкоежек, производятся множество постных сладостей — главное, чтобы они не содержали молока и его производных, животных жиров.

К ним можно добавить горький шоколад, фруктовое и ягодное варенье, джемы, орехи, сухофрукты, натуральный мармелад, халву и много другое.

Материал подготовлен на основе открытых источников.