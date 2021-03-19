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Иконка социальной сети Instagram на экране ноутб

Будет создана версия Instagram для детей младше 13 лет

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/society/20210319/1032045448/Razrabotchiki-sozdadut-versiyu-Instagram-dlya-detey-mladshe-13-let.html

Сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram принадлежат соцсети Facebook, которая была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира компании расположена в Менло-Парке (Калифорния).

СУХУМ, 19 мар - Sputnik. Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook создает версию сервиса для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет, РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

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"О новом приложении было объявлено внутри компании в четверг, но оно еще не запущено", - пишет агентство и поясняет, что в настоящее время Instagram требует, чтобы пользователям было не менее 13 лет.

"Все чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они включить приложение, которое поможет им поддерживать связь со своими друзьями. В настоящее время у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов - как мы это делали с Messenger Kids - которые подходят для детей и управляются родителями. Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь со своими друзьями, открывать для себя новые увлечения и интересы и многое другое ", - приводит агентство заявление представителя Facebook Джо Осборна (Joe Osborne).

Messenger Kids - это версия приложения для обмена сообщениями Facebook для подростков. Приложение включает в себя ряд средств родительского контроля, но его недоработки ранее позволили некоторым детям общаться с людьми без одобрения родителей. Инцидент вызвал обеспокоенность регулирующих органов по поводу недостаточной защиты детей.

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