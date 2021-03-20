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Я расскажу тебе о счастье: размышляют великие

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/society/20210320/1023452444/ya-rasskazhu-tebe-o-schaste-razmyshlyayut-velikie.html

20 марта по всему миру отмечается Международный день счастья. Это праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН, чтобы поддержать идею о том, что мечта о счастье является общей для всех жителей земного шара.

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