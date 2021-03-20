Я расскажу тебе о счастье: размышляют великие

20 марта по всему миру отмечается Международный день счастья. Это праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН, чтобы поддержать идею о том, что мечта о счастье является общей для всех жителей земного шара.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 12 человек из 121 протестированного за сутки в Абхазии.
Боксер из Абхазии Харитон Агрба встретился на ринге с соперником из Кубы Албером Рохасом на вечере профессионального бокса в Москве в субботу 20 марта.
Команда по гребному слалому из Санкт-Петербурга проведет в Абхазии семь тренировочных дней до 30 марта.
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