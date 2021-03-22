"Опасно не прививаться": врач рассказал о важности вакцинации для пожилых

В конце декабря 2020 года в России началась вакцинация против COVID-19 людей старше 60 лет. Эту категорию граждан относят к одной из приоритетных групп населения, кому нужно привиться в первую очередь.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Для людей старше 60 лет опасно не прививаться, заявил в интервью РИА Новости бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Подавляющая доля смертей от COVID-19 в любой стране приходится на людей старше 60 лет, а также больных, имеющих эндокринный, онкологический и кардиологический статус. Это связано с более тяжелым течением коронавирусной инфекции и высокими рисками осложнений. Пожилые — группа риска по медицинским показаниям. Поэтому с них надо начинать, их и нужно прививать в первую очередь. Все остальные группы идут по профессиональным показаниям — врачи, учителя, работники транспорта, торговли и так далее", — отметил врач.

Он подчеркнул, что вакцинироваться безопасно до любого возраста и привел в пример 104-летнего мужчину, который привился на днях в Москве от коронавируса.

При этом Онищенко заметил, что необходимы консультация и назначение врача, прежде чем записываться на вакцинацию, добавив что ни одна прививка без этого не обходится.

По словам академика, вирус, который сейчас есть, хоть и мутирует, но достаточно консервативен.

"Это не грипп, и это хорошо. Это вселяет оптимизм по поводу долгосрочной эффективности вакцинации", — резюмировал врач.

Первую партию вакцины для профилактики коронавируса "Спутник V" ожидают в Абхазии в конце марта.

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