Опубликован график приема анкет на оформление российских загранпаспортов

В целях предотвращения распространения коронавируса в консульский отдел Посольства России в Абхазии допускаются не более шести посетителей одновременно и только в медицинских масках.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Посольство России в Абхазии опубликовало график приема анкет на оформление пяти- и десятилетних загранпаспортов с 1 апреля 2021 года.

Отмечается, что график приема граждан, записанных на подачу анкет для оформления пятилетних загранпаспортов с 16 февраля и позже, будет опубликован в конце апреля.

Выдача готовых пятилетних загранпаспортов будет по-прежнему происходить с понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00).

Прием анкет на оформление биометрических паспортов и выдача готовых биометрических паспортов будет производиться с понедельника по среду с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед (13:00-14:00).

Прием по вопросам гражданства и постановка на консульский учет будет вестись по понедельникам и средам с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед (13:00-14:00), а также в пятницу с 9:00 до 12:45.

Прием по вопросам легализации, нотариата, ЗАГС, получения виз, справок об отсутствии судимости и актов о личной явке будет осуществляться с понедельника по пятницу с 9:30 до 12:45.

Диппредставительство предупреждает, что в целях предотвращения распространения коронавируса в консульский отдел допускают не более шести посетителей одновременно и только в медицинских масках. Лица с признаками ОРВИ в консульский отдел не допускаются.