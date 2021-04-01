Эмир Кустурица готовится к съемкам фильма в Абхазии

СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Режиссер Эмир Кустурица готовится к съемкам своего нового фильма, на этот раз в Абхазии. Об этом он сообщил в интервью Sputnik.

По его словам, работа над картиной в Абхазии начнется в первой половине 2021 года. Сам он в Абхазии еще не был, но собранный его ассистентами натурный материал его впечатлил. Режиссер признался, что Абхазия его поразила необычными природными пейзажами в сочетании с заброшенными и разрушающимися после войны зданиями. Кустурица сказал, что он обладал очень скудной и не всегда достоверной информацией об Абхазии, но с появлением Sputnik его представления о республике значительно расширились. Очень много подробных сведений он получает от абхазских друзей по движению Послов доброй воли Абхазии.

"Очень хорошо, что в то время, когда президент Америки в New York Times видит fake news, мы в Сербии можем прочитать нечто совсем другое. Хорошо, что существует Sputnik, потому что мир изменился", - считает он.

Рабочее название

картины "Большой переполох в маленькой стране". События разворачиваются в наши дни, но в основу сценария легли произведения Фазиля Искандера и Михи Лакрба.

"Я был просто очарован мирами этих двух великих авторов. Искандера прочитал, а вот Лакрба, к сожалению нет, но мне показали несколько киноработ молодых абхазских режиссеров по его новеллам и я сразу увлекся. Все же есть что-то в наших народах общее. Мы отчаянно страдаем и так же самозабвенно веселимся. У нас болезненное чувство чести и гордости, но при этом мы не заносчивы и очень ранимы", - признался Кустурица.

Режиссер добавил, что это будет фильм о людях с их страстями и пороками, с высокими чувствами вплоть до самопожертвования и низменными проявлениями человеческих характеров. И четкой границы в этом не будет.

"Большие люди будут творить маленькие подлости, а маленькие люди совершать великие поступки. И границы здесь нет. Но все нити этой истории в итоге сойдутся в одной точке и все закончится очень весело, но без слез не обойдется. Такова жизнь", - немного раскрыл замысел будущей ленты Кустурица.

Найдется место в картине и информационной службе, прототипом которой станет Sputnik. По словам режиссера, собственно информагентство и станет одним из нескольких "спусковых крючков", которые и запустят всю киноисторию.

"Наблюдая за новостями в Sputnik, я для себя открыл очень интересный и динамичный мир внутри, казалось бы маленькой и сонной туристической страны. Но здесь такие страсти, такие характеры, такие события и явления, что даже ничего придумывать не надо", - пошутил Кустурица.

Съемочная группа фильма будет интернациональной с участием и абхазских актеров, но главную роль сыграет Славко Штимац, известный по фильмам "Андерграунд" и "Жизнь как чудо", одну небольшую, но яркую роль, по заверениям режиссера, сыграет Моника Беллуччи. По словам Кустурицы, переговоры с актрисой находятся на завершающей стадии. Музыка для фильма готова, она создана и уже записана группой "The No Smoking Orchestra". Есть ли в саундтреке абхазские мотивы и темы, режиссер предпочел не раскрывать, но пообещал, что сюрприз обязательно будет.

"К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой ограничений из-за коронавируса. Съемочная команда летит из разных концов света. Крайне сложно обеспечить всю логистику, утрясти всякие разрешительные моменты. Но мы надеемся, что власти Абхазии смогут нам посодействовать", - сказал он.

Продюсеры направили запросы в Министерство иностранных дел Абхазии, а съемочная группа уже подписала обязательство вакцинироваться перед поездкой.

В МИДе Абхазии Sputnik сообщили, что поддерживают инициативу режиссера и готовы содействовать организации съемок в Абхазии, а также направить запросы в МИД России для того, чтобы съемочная группа смогла беспрепятственно въехать в Россию и пересечь границу.

Sputnik Абхазия поздравляет своих читателей с 1 апреля.