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Число смертей от COVID-19 в России превысило сто тысяч

© Foto / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Общество
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1043)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/society/20210403/1032146368/Chislo-smertey-ot-COVID-19-v-Rossii-prevysilo-sto-tysyach.html

За все время эпидемии в России выявлено более 4,5 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Число смертей с COVID-19 в России превысило 100 тысяч, за последние сутки подтверждены 384 смерти с заболеванием, сообщает РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в стране.

"За последние сутки подтверждено 384 смерти... За весь период по России умерли 100 017 человек", - говорится в сообщении оперштаба.

Самые высокие показатели смертности и новых случаев заражения коронавирусом по России чаще всего фиксируются в Москве. Всего в стране нарастающим итогом на сегодня выявлено 4 572 077 человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 195 869 человек.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1043)

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