Не опаснее гриппа: развеиваем мифы и слухи о коронавирусе и вакцинах

Нельзя доверять быстро разработанным вакцинам, лучше переболеть, чем привиться, — об этом твердят по всему миру. РИА Новости развеет основные мифы, связанные с вакцинами.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. В интернете развивают активность коронаскептики и антиваксеры. К каким мнениям о ковиде стоит прислушаться, а к каким — нет, читайте в материале Татьяны Пичугиной для РИА Новости.

Миф: "COVID-19 не опаснее гриппа"

Это мнение озвучивают разные люди с самого начала пандемии. Теперь его можно проверить, располагая оценками летальности болезней. Для этого нужно посчитать соотношение числа смертей от ковида с количеством инфицированных.

"Получается около 1,8 процента. По сезонному гриппу аналогичные показатели — меньше одного процента. То есть летальность COVID-19 выше. Однако могут остаться сомнения в согласованности данных по времени и методике фиксации случаев", — отмечает Александр Березняцкий, старший научный сотрудник лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Другой способ сравнить летальность коронавирусной инфекции и гриппа — посмотреть, как изменилась смертность в конкретном месяце относительно предыдущего года. "За период с 2005-го всего два случая аномалий — значительного превышения границы стандартного отклонения интересующей нас величины. Первый — август 2010-го: рост смертности в России в период задымления от лесных и торфяных пожаров по всей стране, по всей видимости, из-за осложнений при заболеваниях дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Второй случай — эпидемия COVID-19.

Рассматриваемый период охватывает все сезоны гриппа, и можно сделать выводы о более высокой летальности COVID-19", — говорит Березняцкий.

Кстати, при гриппе, как и при COVID-19, риск тяжелых осложнений и смертность выше среди возрастного населения. В России больше десяти лет назад изменили тактику вакцинирования от гриппа. Раньше прививали здоровых работающих людей, молодых и среднего возраста. Сейчас в первую очередь — группы риска, куда входят и пожилые, и люди с хроническими соматическими заболеваниями. Опыт вакцинации этих категорий в нашей стране очень большой.

Миф: "Вакцины от коронавируса разработали слишком быстро"

Только на первый взгляд. На самом деле нынешнему прорыву предшествовали десятки лет работы над экспериментальными препаратами. Российские вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" основаны на методах, проверенных во время вспышки лихорадки Эбола.

Несмотря на то что вирус известен с 1976-го, все попытки создать вакцину проваливались еще до испытаний на человеке. В 1995 году ученые из "Вектора" вместе с немецкими коллегами открыли особенности биосинтеза главного гликопротеина Эболы — вирусного белка, на который вырабатывается иммунитет. Дело сдвинулось с мертвой точки. Но, когда в 2014-м в Конго вновь случилась вспышка этой смертельной болезни, ни одной вакцины не было.

ВОЗ призвала к срочной разработке препарата. Многие научные группы выбрали инновационный подход на основе вирусного вектора, который дает более сильный иммунный ответ при двукратном или однократном введении. Геном безопасного для человека вируса модифицируют так, что он несет в себе ген гликопротеина Эболы и показывает его иммунной системе. В качестве носителя-вектора взяли аденовирусы — хорошо изученные благодаря использованию в генной терапии.

Лучший эффект давала прививка двумя дозами. Но проблема в том, что в организме вырабатывался иммунитет на сам векторный носитель, поэтому вторая доза с ним могла не сработать. Вот почему появились комбинированные вакцины — в каждой дозе разные вирусные векторы. В Центре Гамалеи создали и испытали две такие вакцины: на основе аденовируса пятого серотипа и комбинированную с вирусом везикулярного стоматита.

В "Векторе" пошли другим путем и разработали против Эболы пептидную вакцину. Вместо гликопротеина выбрали его небольшие участки (пептиды), самые иммуногенные.

В качестве носителя взяли не целый вирус, как в векторной вакцине, а только один белок. Соединили все это вместе химическим путем и добавили адъюванты — вещества, усиливающие иммунный ответ.

Когда в 2019-м в Конго началась новая вспышка Эболы, в мире было четыре зарегистрированные вакцины — две из них российские.

"Очевидно, что полученный опыт используют в дальнейшем для своевременной разработки вакцин против других опасных вирусных инфекций, для которых отсутствуют профилактические средства (тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром, вызываемый коронавирусами; болезнь, вызванная вирусом Зика, и другие)", — отмечали авторы из Центра Гамалеи еще в 2017 году. Так оно и случилось. Разработки российских ученых против Эболы легли в основу вакцин против коронавирусной инфекции — "ГамКовидВак" и "ЭпиВакКорона".

Миф: "Пожилым лучше ждать вакцину без побочных эффектов"

Вакцины с живым вирусом, такие как "Спутник V", убитым или ослабленным, как "КовиВак" производства Центра Чумакова, вызывают минимальный инфекционный процесс: концентрация вируса в дозе невелика и он не может реплицироваться. Все же это, по сути, контролируемое заражение. Неудивительно, что у человека проявляются симптомы простуды, которые, впрочем, быстро проходят.

Для сравнения: в мире вакцины от гриппа в основном инактивированные и живые. По данным ВОЗ, их эффективность — порядка 60 процентов. Для профилактики возрастного населения рекомендуют инактивированные препараты. Они снижают число госпитализаций, развития пневмоний и смертности (по разным данным, на 50-80 процентов).

Организм пожилых не так активно реагирует на введение вакцины из-за ослабленного иммунитета. Часто у них меньше побочных эффектов, чем у молодых. Согласно опубликованным в The Lancet данным, по третьей фазе клинических испытаний вакцины от Гамалеи эффективность у людей старше 60 лет — 91,8 процента. Это выше, чем в среднем по всем участникам — 91,6. Пожилые хорошо переносили обе дозы. Несколько случаев серьезных осложнений не были связаны с вакцинацией.

Многие врачи обращают внимание, что риск тяжелого течения ковида и смерти от него гораздо выше, чем риск от прививки. Вот что пишет главный врач ГКБ № 71 Москвы Александр Мясников в телеграм-канале:

"Простая логика: в первую очередь защита нужна тем, кто в ней особенно нуждается! От ковида в 99,99 процента случаев умирают пожилые люди с хроническими болезнями. Им ли бояться боли в месте укола и незначительного повышения температуры?! У них ставки совсем другие! Они могут следующую волну просто не пережить! Поймите, обострения хронических болезней вакцинация не вызывает!"

Факт: вакцинированным нельзя алкоголь

С началом профилактической кампании вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что при вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо ограничить потребление алкоголя, поскольку он угнетает иммунитет. Из-за этого препарат может не так хорошо сработать. Та же информация встречается в СМИ со ссылками на главу Центра Гамалеи академика Гинцбурга.

Научных исследований на этот счет не так много. Недавно их обзор сделали ученые из Медицинского колледжа Университета штата Огайо в США. "Люди, живущие в стрессе, часто подвержены вредным привычкам. Курят, плохо питаются, недосыпают, ведут сидячий образ жизни, выпивают. Нездоровое поведение может напрямую влиять на ответ организма на вакцину или опосредованно его менять", — пишут авторы статьи. Они приводят данные экспериментов на приматах, у которых небольшие количества алкоголя несколько улучшали образование антител после прививки. А вот у злоупотребляющих спиртным участников вакцинации против гепатита В антительный ответ не сформировался.

Факт: прививка не гарантирует полную защиту от коронавируса

Ни одна из разрешенных к использованию вакцин в мире не защищает от инфекции на сто процентов. Всегда есть небольшое число людей, которые заразились COVID-19 после прививки. Играет роль сочетание множества факторов, в том числе случайных. Так, из 21 тысячи участников испытаний "Спутник V" 97 случаев заражения произошло в течение 21 дня после первой дозы. При этом в группе вакцинированных не было ни одного среднего и тяжелого течения болезни, что говорит о высокой защите.

Минздрав России рекомендует после вакцинации соблюдать все правила профилактики, в том числе носить маски и сохранять социальную дистанцию.

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США оценивают риск заболеть COVID-19 и заразить других у тех, кто получил обе дозы, как низкий, но не нулевой. Привитым необходимо соблюдать масочный режим и дистанцирование — в разумных пределах.