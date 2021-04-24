Антитело — личное дело: от чего зависит стойкость иммунитета к ковиду

Исследователи расходятся во мнении относительно того, как долго сохраняются иммунитет к COVID-19 после того, как человек переболел вирусом.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. О том, как долго сохраняются антитела к коронавирусу и сколько их нужно, говорят разное. Одни исследователи отводят антительному иммунитету от ковида только три месяца, другие — полгода. Однако, как выяснили недавно сингапурские ученые, спорить тут не о чем. Подробнее читайте в материале Альфии Еникеевой для РИА Новости.

Дважды в один коронавирус

Первые данные о продолжительности иммунитета к COVID-19 опубликовали в середине марта прошлого года. Тогда группа китайских ученых специально заразила SARS-CoV-2 четырех макак-резусов, вылечила их, а потом попыталась инфицировать снова. Ничего не вышло: животных защищали антитела. Правда, весь эксперимент занял не больше месяца, а между первой и второй попытками инфицирования прошло лишь 28 дней.

Примерно в то же время в разных странах мира подтвердили: антитела к SARS-CoV-2 возникают и в крови переболевших людей. Тесты выявляли их уже на десятый день после первых симптомов. Однако концентрация у пациентов была разная, и насколько долгим был иммунитет, ученые не знали.

Чуть позже немецкие инфекционисты выделили из крови заболевших 255 типов антител, 28 из них блокировали вирус. Их называют вирус-нейтрализующими.

“У вируса сложная структура, и его проникновение в клетку сопровождается выработкой антител как против шипикового S-белка, так и к другим его компонентам. Антитела против S-белка облепляют вирус и не позволяют ему проникать в клетки. Одновременно они могут цепляться за уже инфицированные клетки, если человек заразился, и помогать иммунной системе их нейтрализовать. Таким образом предотвращается масштабное развитие процесса. Другие антитела действуют иначе. Сформированный гуморальный иммунитет обеспечивают только вирус-нейтрализующие антитела”, — поясняет в разговоре с РИА Новости Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

Именно такие антитела в центре внимания ученых всего мира. Как правило, речь идет об иммуноглобулинах класса G (IgG) — они считаются более специфичными и дольше сохраняются в организме. А вот IgM, хотя и синтезируются в организме практически с первыми симптомами инфекции, не очень улавливают вирус и достаточно быстро исчезают — за несколько недель после выздоровления. Третий тип иммуноглобулинов IgA во многом похож на IgM — они также вырабатываются в острый период болезни, а затем их уровень стремительно снижается. Однако IgA более избирательны и защищают от SARS-CoV-2 слизистые оболочки.

Предполагали, что IgG сохраняются в организме около полугода. Однако в июле 2020-го в журнале Lancet вышла статья, авторы которой утверждали, что у 14 процентов пациентов эти антитела полностью исчезают уже через два месяца после выздоровления. Кроме того, пытаясь определить, сколько человек в Испании переболели ковидом бессимптомно, исследователи выяснили: вирус-нейтрализующие антитела вырабатываются не у всех.

Похожие данные и у китайцев. Изучив анализы 74 пациентов, переболевших ковидом, они выяснили, что IgG и другие вирус-нейтрализующие антитела остаются в организме на срок от месяца до трех. И меньше всего их у тех, кто перенес болезнь бессимптомно.

Сроки удлиняются

Однако американские инфекционисты из медицинского центра Маунт-Синай, наблюдавшие за 30 тысячами пациентов, обнаруживали вирус-нейтрализующие антитела и пять месяцев спустя после выздоровления. Как правило, у переболевших в легкой или умеренной форме. Этого было достаточно, чтобы защитить от повторного инфицирования или ослабить действие вируса, если человек заразится вновь.

По мнению британских исследователей, срок еще дольше — минимум полгода. Они проанализировали данные более 20 тысяч человек, чьи биоматериалы хранились в UK Biobank — большой базе генетических и медицинских сведений. Выяснилось, что у 99% переболевших COVID-19 в первую волну, антитела сохранялись минимум три месяца после выздоровления, у 88% их обнаруживали и спустя полгода.

Специалисты Медицинского университета Инсбрука (Австрия) в апреле попросили около девятисот добровольцев сдать тест на антитела к SARS-CoV-2. В ноябре анализ повторили, и у 90 процентов результат был положительным.

Шведские ученые из Каролинского института оценивали антительный иммунитет у 256 сотрудников клиники Дандерюда, которые контактировали с коронавирусными пациентами и сами перенесли инфекцию. У 96% антитела не исчезали в течение девяти месяцев после выздоровления. При этом рецидив наблюдался менее чем у одного процента. Значит, шансы повторного заражения крайне малы.

Правы все

Точку в спорах о стойкости нейтрализующих антител совсем недавно поставили сингапурские ученые. Изучив данные примерно пятисот человек, переболевших ковидом в первую волну, они поняли, что все предыдущие выводы верны.

Во-первых, IgG и другие вирус-нейтрализующие антитела действительно полностью исчезают в течение двух месяцев после выздоровления, но только у четверти пациентов. Во-вторых, уровень таких иммуноглобулинов практически не меняется на протяжении полугода, и это характерно для большинства. В исследовании сингапурцев подобная картина наблюдалась у двух третей участников.

Как отмечают авторы работы, уровень антител и их стойкость чаще всего коррелировали с возрастом и тем, насколько тяжело протекала болезнь. Как правило, у более молодых и относительно здоровых людей иммунитет был слабее и короче.

“Дольше всего в организме циркулируют иммуноглобулины класса G. Они в среднем сохраняются в организме три-шесть месяцев, но у некоторых пациентов действительно уходят раньше, особенно при легких формах заболевания. И предсказать динамику невозможно. Иными словами, у нас нет данных о том, какой уровень антител сильно защитный или слабо защитный. Просто клинически описаны случаи повторного заражения спустя примерно три-шесть месяцев после перенесенной инфекции”, — отметил Иван Коновалов.

И подчеркнул: исчезновение вирус-нейтрализующих антител в крови не означает, что человек полностью беззащитен. Тем более что случаи повторного инфицирования, как правило, редки. © Foto / Информационный портал "Ветеринария и жизнь" ВОЗ подтвердила, что человек может передать COVID-19 животным

“Помимо гуморального иммунитета, который представлен антителами, существует клеточный иммунитет, тестами на антитела никак не определяемый. Это специализированные иммунные клетки, “обученные” и готовые к встрече с инфекционным агентом. Если коронавирус снова проникнет в организм, они очень быстро сами начнут производить защитные антитела, а также дадут команду лимфоцитам-киллерам, чтобы они распознавали и уничтожали инфицированные клетки”, — объяснил он.

Действительно, когда сингапурские специалисты сравнили Т-клеточный иммунитет между группами участников, серьезных различий не обнаружили. Значит, даже при исчезновении вирус-нейтрализующих антител из организма человек защищен от ковида.

Так же и с прививками. Как уточнил Иван Коновалов, вакцины активируют и гуморальный, и клеточный иммунитет. И если оценить эффективность последнего пока довольно сложно и затратно, то относительно вирус-нейтрализующих антител доказано: после вакцинации их чаще всего значительно больше, чем после перенесенной болезни.