Информация как общественное благо: Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Всемирный день свободы печати отмечается в понедельник, его тема в 2021 году – "Информация как общественное благо", сообщает РИА Новости.

Целью Всемирного дня свободы печати в 2021 году заявлено привлечение внимания к особой роли журналистики при создании новостей в качестве проверенной информации в общественных интересах.

Санитарно-эпидемиологический кризис, связанный с пандемией коронавируса, высветил жизненно важную роль свободных и независимых СМИ в мировом масштабе. Сведения, выдаваемые новостными СМИ (включая печатные СМИ, телевидение и радио, аналоговые или цифровые платформы), остаются мощным источником информации и вносят значительный вклад в понимание вопросов, связанных с пандемией.

Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года. Он был провозглашен Генссамблеей ООН в 1993 году в соответствии с рекомендацией, принятой 26-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 году.

С 1993 года Всемирному дню свободы печати посвящена ежегодная конференция, на которой журналисты, ученые, представители гражданского общества, национальных органов власти обсуждают проблемы свободы прессы и безопасности журналистов. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Ко Всемирному дню свободы печати приурочено также вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в развитие свободной прессы имени Гильермо Кано, колумбийского журналиста, погибшего в 1986 году. Премия была учреждена в 1997 году. Награда присуждается ежегодно отдельному лицу, организации или учреждению, внесшим значительный вклад в дело защиты свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями.

Сама инициатива отмечать этот день принадлежит представителям независимой печати африканских стран, которые 3 мая 1991 года в столице Намибии Виндхуке приняли Виндхукскую декларацию о содействии развитию независимой и плюралистической африканской прессы. Они сделали призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер.

Всемирный день свободы печати дает возможность повысить информированность людей о нарушениях свободы печати и напомнить о том, что в десятках стран мира СМИ подвергаются цензуре, штрафам, принудительным закрытиям или приостановке деятельности, а журналисты, редакторы и издатели становятся жертвами преследований, нападений, незаконных арестов и даже убийств.

Этот день дает возможность поощрить и развить инициативы по защите свободы печати и провести оценку состояния свободы печати во всем мире.

История абхазской печати началась в 1919 году, когда вышел в свет первый номер газеты "Апсны".