Эпидемиолог рассказал, как распознать тяжелое течение COVID-19 у детей

Коронавирусная инфекция у детей в большинстве случаев протекает относительно легко по сравнению с взрослыми.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Если у ребенка появились одышка, повышенная температура, которая держится более трех дней, а также сыпь – эти симптомы могут свидетельствовать о коронавирусе, переходящем в тяжелую форму, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Появление у ребенка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трех дней, - повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии. Изменения на ней могут быть также свидетельством о развитии осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома – тяжелого состояния, при котором поражается сразу несколько систем организма", - сказал Горелов.

Эпидемиолог уточнил, что еще один настораживающий симптом – появление сыпи, которая может говорить о присоединении синдрома Кавасаки. А вот насморк, вопреки стереотипам, не является симптомом, требующим повышенного внимания, хотя лечить его, безусловно, надо, пояснил Горелов.

По его словам, в большинстве случае коронавирусная инфекция у детей протекает относительно легко по сравнению с взрослыми. Анализ данных за 12 месяцев показывает, что тяжелое течение наблюдается лишь у 0,2% детей.

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